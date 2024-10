【週刊少年サンデー45号】10月2日 発売価格:380円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー45号」を本日10月2日に発売した。価格は380円。

今号の表紙とグラビアに登場するのはアイドルグループ「日向坂46」の金村美玖さん。グラビアはブックインブックタイプで切り離せる仕様になっており、横浜巡りをテーマにしたカットが掲載される。

また、巻頭カラーには単行本1巻が発売された「廻天のアルバス」、Cカラーにはまもなく連載1周年を迎える「みずぽろ」が登場する。

