¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛBREAKERZ¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãBintage¡ä´°¿ë¡ÖÀ¼¤¬½Ð¤ë¸Â¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡×
BREAKERZ¤¬9·î23Æü(·î/½Ë)¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãBREAKERZ LIVE TOUR 2024 -Bintage-¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤òÅìµþ¡¦½ÂÃ«¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¥Õ¥í¥¢¤ÏÁ°¤ËµÍ¤á¤ë¤ª´ê¤¤¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËËþ°÷¾õÂÖ¤À¡£
¢¡BREAKERZ ²èÁü
´üÂÔ¤Î¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤È´¿À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMatsu(B)¡¢¶Á (Dr / ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)¤¬Äê°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¡¢SHINPEI¡¢AKIHIDE¡¢DAIGO¤Î½ç¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿DAIGO¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç±¦¼ê¤ò¹â¤¯·Ç¤²¡¢Ëë³«¤±¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBintage¡Ù¤Î1¶ÊÌÜ¡ÖLADY CAT¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¡¢AKIHIDE¤ÈSHINPEI¤Î¥®¥¿¡¼¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤â»É·ãÅª¤ÊBREAKERZ¤é¤·¤¤¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¡Ö¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡ª Åìµþ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×¤ÈDAIGO¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö¤ªµ¢¤ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Èô¤Ö¡£
¡Ö¡ØBintage¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò²ö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò²ö¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤âº£Æü¡¢ºÇ¹â¤ÎBintage¡¢´°À®¤µ¤»¤è¤¦¤¼¡ª¡×¨¡¨¡DAIGO
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤¬À¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤ªÃã¤Î´Ö¡ª ¤ªÃã¤Î´Ö¡ª¡×¤È²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Þ¤ÇÆø¤ä¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥Õ¥í¥¢¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖFree! Free!¡×¤Ø¡£¥¨¥¥¾¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÁÕ¤Ç¤ëAKIHIDE¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤¹¤ëSHINPEI¡¢DAIGO¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¥Õ¥í¥¢¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Ê¤Î¤Ë´û¤Ë¥é¥¤¥ÖÄêÈÖ¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¡£
¥¤¥ó¥È¥í¤ÇÅÜÅó¤Î´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö´öÀé¤ÎÌÂµÜ¤Ç ´öÀé¤ÎÆæ¤ò²ò¤¤¤Æ¡×(2017Ç¯)¡£ÄÉ²Ã¸ø±é¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÁ´7¥õ½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBintage¡Ù¼ýÏ¿¶Ê°Ê³°¤Ï·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¶Ê¤â¤¢¤ê¡¢²¿²Õ½ê¤«ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬³Ú¤·¤¤¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏAKIHIDE¤¬¥¨¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥ô¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é°Ü¹Ô¤·¤¿¡ÖKiller¡×¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¡¢²¿¤¬¿¿¼Â¤Ê¤Î¤«¶³¦Àþ¤¬Û£Ëæ¤ÊÀ¤³¦¤Ë±Ô¤¯»Â¤ê¹þ¤ó¤À²Î»ì¤ò²Î¤¦DAIGO¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤òÁà¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤òÃè¹â¤¯·Ç¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
·ëÀ®¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é17Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿BREAKERZ¤À¤«¤é¤³¤½ÌÄ¤é¤»¤ë½ÏÀ®´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Îº¬´´¤È¤â¤¤¤¨¤ë½é´ü¾×Æ°¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÆ±µï¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¾ìÆâ¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤ë¡£¥¤¥ó¥È¥í¤ÇAKIHIDE¤ÈSHINPEI¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤¹¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥Ñ¥ó¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖI love my son¡×¤Ç¤ÏDAIGO¤¬²Î¤¤¤Ê¤¬¤éSHINPEI¤Ë¶á´ó¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥°¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤ä½³¤ê¤òÆþ¤ì¤ë»ÅÁð¤ò¤·¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢AKIHIDE¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤¿¤ê¡¢¶ÊÄ´¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÃÆ¤±¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¶Á¤ÈMatsu¤Î¥ê¥º¥à¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡£SHINPEI¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ÇÀ¸À¼¤Ç¥·¥ã¥¦¥È¤·¤Æ¤«¤éÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï²¶¤¿¤Á¤Î17Ç¯¤ÎÁ´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¡È¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È½ÏÀ®¤µ¤»¤Æ¼¡¤Î¡È¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¡É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë1Æü¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡SHINPEI
DAIGO¤Ë¡Ö¥·¥ó¥Ô¡¼¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ä¼¡¤Î¡È¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¡É¤Ã¤Æ¡£BREAKERZ¤Îº£ÅÙ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBintage II¡Ù¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢AKIÍÍ¥³¡¼¥ë¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿AKIHIDE¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¥â¡¼¥É¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë½ÏÀ®¤µ¤ì¤Æ¥¸¥å¥¯¥¸¥å¥¯¤·¤Æ¤ë¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤Î¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬³ÆÃÏ¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£º£Æü¤Ï³ÆÃÏ¤Î½ÏÀ®¶ñ¹ç¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤µ¤é¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¥Ó¥ó¥Ó¥ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Æü¤ÏÆóÆü¿ì¤¤¤È¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î²»¤ÈÌ£¤ò°û¤ß´³¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡AKIHIDE
¤½¤·¤ÆDAIGO¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤Ê¡©¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ÏÃæÈ×Àï¤Ø¡£DAIGO¤¬¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢º£Ç¯¤Î½é¤á¤ËÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡È¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤«¸å²ù¤ä¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¤Þ¤¿¶õ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡×¨¡¨¡DAIGO
±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´¬¤Ìá¤»¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÈÊÌ¤ì¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤È°ì¶Ú¤Î´õË¾¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡Ö¤¢¤Î¶õ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¸¥¢¡×¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥É¥ë¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â½ÏÀ®¤·¤¿º£¤ÎBREAKERZ¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÉ½¸½¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Â³¤¯¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ç·Ú²÷¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Î¡Ö¿¿²Æ¤Î±«¡×¤Ç¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊAKIHIDE¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤¬¾ð·Ê¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤¿¡£
³Ú´ï¿Ø¤Î¥½¥í¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖBintage¡×¤Ç¤ÏDAIGO¤¬¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤òÊÒ¼ê¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£BREAKERZ¤òÇ¯Âå¤â¤Î¤Î¥ï¥¤¥ó¤ËÎã¤¨¤¿Ë§½æ¤Ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡¢»þ¤ËÓñ¤¯¤è¤¦¤Ë²Î¤¦DAIGO¤È¤½¤Î±éÁÕ¤Ë¥Õ¥í¥¢¤â¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÆ«¿ì¡£¿·Á¯¤ÇÆ±»þ¤ËBREAKERZ¤é¤·¤¯¤â¤¢¤ë¡£ºÇ¿·¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBREAKERZ¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖNeo-Breaker¡×(2007Ç¯)¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£¡È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥â¥é¥ë ²õ¤·¤Æ¼«Í³¤Øfly¡É¤È²Î¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄêµÁ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿BREAKERZ¤ÎÎò»Ë¤ò1ËÜ¤ÎÀþ¤Ç·Ò¤°¤è¤¦¤Ë¶Á¤¯¡£¤½¤·¤ÆSHINPEI¤Î½éÎø¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢DAIGO¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥Õ¥í¥¢¤ËÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¡Ö½éÎø¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡×¤Ø¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¤Ö¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª ¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈDAIGO¤¬¶«¤ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ï¸åÈ¾Àï¤Ë¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾ÈÌÀ¤¬ÀÖ¤¯À÷¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖNO SEX NO LIFE¡×¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò¹ß¤ë¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¼ÞÇ®¡×¤òº£Ç¯¤Î²Æ¤ÎÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¤µ¤ÇÅê²¼¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¡ª¤â¤Ã¤È¡ª¡×¤È¤µ¤é¤ËÀú¤Ã¤¿¡ÖDESTROY CRASHER¡×¤Ç¤ÏAKIHIDE¤¬¥®¥¿¡¼¤òÆ¬¾å¤Ë·Ç¤²¡¢SHINPEI¤Î¥Ø¥ô¥£¤Ê¥®¥¿¡¼¤¬Ó¹¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£DAIGO¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤Æ¥Õ¥í¥¢¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¶½Ê³ÅÙ¸Â³¦ÆÍÇË¤Î¥¢¥¯¥È¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¥Ø¥É¥Ð¥ó¤Ç¸Â³¦ÆÍÇË¡£ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ï¥é¥¤¥Ö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¡ØBintage¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖRESTART OF LIBERTY¡×¡£ÃË»Ò¤ÎÀ¼¤âº®¤¶¤ëÁ´ÎÏ¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬¾ìÆâ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Î©¤Áµî¤é¤Ê¤¤Æâ¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÇ®ÎÌ¤Î¹â¤µ¤ò²¿¤è¤ê¤âÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î2¿Í¤ò´Þ¤á¤¿Á´°÷¤¬¥°¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡£´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëDAIGO¤ÎMC¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç1¶Ê¤À¤±¡¢¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´Ä¶¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤È¤«¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤È¤«¿É¤¤»þ¡¢¡È¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤êµ¯¤³¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¤«¡ÄÀ¸¤¤Æ¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤«¤éÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£À¸¤¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡¢²¿²ó¤Ç¤â²¿ºÐ¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤ä¿É¤¤»þ¤Ë¤ÏÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ç¤â¡¢BREAKERZ¤Î²»³Ú¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¡¢²¶¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¶¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤¬¤ß¤ó¤Ê¤òÀäÂÐ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡×¨¡¨¡DAIGO
ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤ê¡×¡£¡ÖKiller¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤ÎÃæ¡¢½ý¤Ä¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿´¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¤³¤à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£SHINPEI¤¬¥Ï¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥½¥í¤òÁÕ¤Ç¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤ÎÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¡¢±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤¿SHINPEI¡£
¡ÖÇ»¤¤¡¢Èó¾ï¤Ë½Ï¤·¤¿¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£°û¤ß´³¤»¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢BREAKERZ¤È¤·¤Æ¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À½Ï¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ë·Ò¤²¤¿AKIHIDE¡£
¥Ä¥¢¡¼¤ò²ö¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦DAIGO¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆBREAKERZ¤Ï¤â¤Ï¤ä¼Â²È¤Ç¤¹¡ª ²¶¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤¬»ý¤Ä¸Â¤ê¡¢À¼¤¬½Ð¤ë¸Â¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ï¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËºÆ»ÏÆ°Âè1ÃÆ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØØ-ZERO-¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌóÂ«¤òÀÀ¤¦¶Ê¡ÖWE ARE¡×¤ò¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¡£Â³¤¯¡ÖSUMMER PARTY¡×¤Ç¤Ï3¿Í¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÊÂ¤Ó¡¢µÒÀÊ¤¬²Î¤¦À¼¤ò¤·¤Ð¤·¾Ð´é¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¹¬¤»¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡£¤³¤ì¤ÇÂçÃÄ±ß¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢BREAKERZ¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¹Âç¤Ê¡Ö¤â¤¦1²ó¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ë¤«!? ÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¡ª¡×¤ÈDAIGO¡£µÞî±¥É¥é¥à¤Î¶Á¤Î¤Û¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡£¡Ö¥¬¥ÁÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤ï¡×¤È¾Ð¤¤¡¢BREAKERZ¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡ÖFAKE LOVE¡×¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Õ¥í¥¢¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥È¡£DAIGO¤ÏºÆ¤Ó¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£¡È°¦¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡É¤È¤¤¤¦²Õ½ê¤òµÒÀÊÁ´°÷¤¬²Î¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ìÂÎ´¶¤Î¥«¥¿¥Þ¥ê¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤Ç®¤¤¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥Ã¥¸¤ò¼º¤ï¤º¡¢¿¼¤ß¤ÈÍ¥¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿BREAKERZ¡£ÍýÁÛ¤Î½ÏÀ®¤Ë´¥ÇÕ¤·¤¿¤¤°ìÌë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸ø±é¡ãBREAKERZ LIVE TOUR 2024 -Bintage-¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Î¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°´ü´Ö¤Ï10·î7Æü(·î)¤Þ¤Ç¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï10·î6Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý»³ËÜ¹°»Ò
¼Ì¿¿¡ýMASA
¢£¡ãBREAKERZ LIVE TOUR 2024 -Bintage-¡ä9·î23Æü(·î/½Ë)¡÷Åìµþ¡¦½ÂÃ«¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Û¡¼¥ë SETLIST
02. CHANGE THE BAD FUTURE
03. Free! Free!
04. ´öÀé¤ÎÌÂµÜ¤Ç ´öÀé¤ÎÆæ¤ò²ò¤¤¤Æ
05. Killer
06. I love my son
07. ¤¢¤Î¶õ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¸¥¢
08. ¿¿²Æ¤Î±«
-¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥·¥ç¥ó-
09. Bintage
10. Neo-Breaker
11. ½éÎø¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó
12. NO SEX NO LIFE
13. ¼ÞÇ®
14. DESTROY CRASHER
15. RESTART OF LIBERTY
encore
en1. ¤Õ¤ï¤ê
en2.. WE ARE
en3 SUMMER PARTY
W.encore
en4 FAKE LOVE
¢£¡ãBREAKERZ LIVE TOUR 2024 -Bintage-¡ä¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥ÈÇÛ¿®
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
3,800±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 9·î20Æü(¶â)18:00¡Á10·î6Æü(Æü)23:59
ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://dwango-ticket.jp/project/5H7HldAPjJ
¢§»ëÄ°URL
https://live.nicovideo.jp/watch/lv345817078
¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°´ü´Ö¡§10·î7Æü(·î)23:59¤Þ¤Ç
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÌ¤¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ç¤â°ìÉô¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥Á¥é¸«¤»¡×¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´ÊÔ¤ò¤´»ëÄ°¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿ÅÙ¤Ç¤â¡¢À¸ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤ËÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¾åµ´ü´Ö¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢»ëÄ°¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ»þ¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¼ê¿ôÎÁ¤¬380±ß(ÀÇ¹þ)¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥Ä¥¢¡¼¡ãBintage¡äÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¢¡BREAKERZ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡BREAKERZ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡BREAKERZ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡BREAKERZ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡BREAKERZ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë