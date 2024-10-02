Mega Shinnosuke、アルバム『君にモテたいっ!!』のSped Up ver.『もっと君にモテたいっ!!』配信リリース
Mega Shinnosukeが、配信アルバム『もっと君にモテたいっ!!』を配信リリースした。
このアルバムは、9月18日（水）にリリースした『君にモテたいっ!!』の全曲Sped Up ver.が収録されたアルバム。Billboard Japan TikTok Weekly Top 20では6週連続1位を獲得した「愛とU(Sped Up ver.)」を始めとするアルバム全楽曲が収録されている。
また、11月2日（土）から行われるMega ShinnosukeのONEMAN TOURのチケットは一般発売中。既に申し込みが殺到している今回のツアーは、アルバムを引っ提げた、バンドセットで行われるツアー。Mega Shinnosukeらしさ満載の自由でパワフルなライブが展開される。
リリース情報
2024.10.2（水）Release
URL： https://mega-shinnosuke.lnk.to/Motto_Kimini_Motetai
01. 愛とU (Sped Up Ver.）
02. 18才の夏休み(Sped Up Ver.）
03. あの子とダンス(feat. chelmico) (Sped Up Ver.)
04. ぼくの部屋においでヨ(Sped Up Ver.)
05. 海をみにいこう(with 崎山蒼志) (Sped Up Ver.)
06. miss u situation (Sped Up Ver.)
07. ao (Sped Up Ver.)
08. ふたりの映画 (Sped Up Ver.)
リリース情報
2024.09.18（水）Release
URL：https://mega-shinnosuke.lnk.to/Kimini_Motetai
01. 愛とU
02. 18才の夏休み
03. あの子とダンス(feat. chelmico)
04. ぼくの部屋においでヨ
05. 海をみにいこう(with 崎山蒼志)
06. miss u situation
07. ao
08. ふたりの映画
ライブ・イベント情報
11/02(土)：札幌SPiCE
11/09(土)：名古屋CLUB QUATTRO
11/16(土)：福岡BEAT STATION
11/24(日)：大阪BIGCAT
12/08(日)：東京Zepp Shinjuku
前売りチケット：4,500円+D代
※18歳以下の方は、会場にて￥1,000キャッシュバック
total info. ライブマスターズ（03-6379-4744）
〈イープラス〉https://eplus.jp/megashinnosuke/
〈ローソン〉https://l-tike.com/megashinnosuke2024/
〈ぴあ〉https://w.pia.jp/t/mega-shinnosuke-tour24/
関連リンク
◆Mega Shinnosuke TikTok
◆Mega Shinnosuke オフィシャルサイト
◆Mega Shinnosuke オフィシャルYouTubeチャンネル