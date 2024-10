Mega Shinnosukeが、配信アルバム『もっと君にモテたいっ!!』を配信リリースした。このアルバムは、9月18日(水)にリリースした『君にモテたいっ!!』の全曲Sped Up ver.が収録されたアルバム。Billboard Japan TikTok Weekly Top 20では6週連続1位を獲得した「愛とU(Sped Up ver.)」を始めとするアルバム全楽曲が収録されている。

リリース情報







New Album『もっと君にモテたいっ!!』2024.10.2(水)ReleaseURL: https://mega-shinnosuke.lnk.to/Motto_Kimini_Motetai01. 愛とU (Sped Up Ver.)02. 18才の夏休み(Sped Up Ver.)03. あの子とダンス(feat. chelmico) (Sped Up Ver.)04. ぼくの部屋においでヨ(Sped Up Ver.)05. 海をみにいこう(with 崎山蒼志) (Sped Up Ver.)06. miss u situation (Sped Up Ver.)07. ao (Sped Up Ver.)08. ふたりの映画 (Sped Up Ver.)