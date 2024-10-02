Mega Shinnosukeが、配信アルバム『もっと君にモテたいっ!!』を配信リリースした。

このアルバムは、9月18日（水）にリリースした『君にモテたいっ!!』の全曲Sped Up ver.が収録されたアルバム。Billboard Japan TikTok Weekly Top 20では6週連続1位を獲得した「愛とU(Sped Up ver.)」を始めとするアルバム全楽曲が収録されている。

さらに、11月2日（土）札幌公演からスタートする＜Mega Shinnosuke ONEMAN TOUR 「君にモテたいっ!!」＞より、アルバム『君にモテたいっ!!』のMEGAジャケの販売が決定。前々作のアルバムから恒例のLPサイズのジャケットにCDが収録された“MEGAジャケ”シリーズが今回も販売。今作は、初の2枚組のCDとなっており、アルバム音源に加えて、配信では聴くことができない過去のツアーから選抜された楽曲のライブ音源と新たに録り下ろした弾き語り音源を加えた限定のパッケージとなっている。


また、11月2日（土）から行われるMega ShinnosukeのONEMAN TOURのチケットは一般発売中。既に申し込みが殺到している今回のツアーは、アルバムを引っ提げた、バンドセットで行われるツアー。Mega Shinnosukeらしさ満載の自由でパワフルなライブが展開される。

リリース情報

New Album『もっと君にモテたいっ!!』

2024.10.2（水）Release
URL： https://mega-shinnosuke.lnk.to/Motto_Kimini_Motetai
01. 愛とU (Sped Up Ver.）
02. 18才の夏休み(Sped Up Ver.）
03. あの子とダンス(feat. chelmico) (Sped Up Ver.)
04. ぼくの部屋においでヨ(Sped Up Ver.)
05. 海をみにいこう(with 崎山蒼志) (Sped Up Ver.)
06. miss u situation (Sped Up Ver.)
07. ao (Sped Up Ver.)
08. ふたりの映画 (Sped Up Ver.)

リリース情報

『君にモテたいっ!!』

2024.09.18（水）Release
URL：https://mega-shinnosuke.lnk.to/Kimini_Motetai
01. 愛とU
02. 18才の夏休み
03. あの子とダンス(feat. chelmico)
04. ぼくの部屋においでヨ
05. 海をみにいこう(with 崎山蒼志)
06. miss u situation
07. ao
08. ふたりの映画

ライブ・イベント情報

＜Mega Shinnosuke ONEMAN TOUR (タイトル未定)＞
11/02(土)：札幌SPiCE
11/09(土)：名古屋CLUB QUATTRO
11/16(土)：福岡BEAT STATION
11/24(日)：大阪BIGCAT
12/08(日)：東京Zepp Shinjuku
前売りチケット：4,500円+D代
※18歳以下の方は、会場にて￥1,000キャッシュバック
total info. ライブマスターズ（03-6379-4744）
〈イープラス〉https://eplus.jp/megashinnosuke/
〈ローソン〉https://l-tike.com/megashinnosuke2024/
〈ぴあ〉https://w.pia.jp/t/mega-shinnosuke-tour24/

関連リンク

◆X Mega Shinnosuke info
◆Mega Shinnosuke TikTok
◆Mega Shinnosuke オフィシャルサイト
◆Mega Shinnosuke オフィシャルYouTubeチャンネル