2024年デビュー25周年を迎えたシンガーソングライター・KOKIAが、オールタイムベストアルバム『essence -25th Anniversary All Time Best-』を11月20日(水)にリリース。アルバムのために新録された「ありがとう… (KOKIA’s Version)」が先行で配信リリース。ミュージックビデオも公開した。『essence -25th Anniversary All Time Best-』はCD2枚組。Disc1「YELL(励まし)」、Disc2「HEAL(癒し)」というコンセプトで、テーマ別に曲が集められている。さらに、限定盤に付属するBlu-rayには、これまでに制作されたミュージックビデオを可能な限りコンプリートに収録。KOKIAの代表曲でありながらミュージックビデオが制作されていなかった「ありがとう…」の映像も、今回初めて新録“KOKIA’s Version”で撮影され収録している。

リリース情報





(初回限定盤)2CD+Blu-ray (初回限定盤)2CD+Blu-ray



(通常盤)2CD (通常盤)2CD

『essence -25th Anniversary All Time Best-』2024年11月20日(水)リリース(初回限定盤)2CD+Blu-ray 7,150円(税込み)品番:VIZL-2387(通常盤)2CD 3,850円(税込み)品番:VICL-66021〜66022(VICTOR ONLINE STORE限定盤)初回限定盤[2CD+Blu-ray]+ミニジャケキーホルダー 8,250円(税込み)品番:VOSF-13311収録曲(2CD)[Disc 1] YELL01. 白いノートブック (2023 Digital Single) *初CD化02. The Power of Smile (2003 Single)03. Say Hi!! (2001 Single)04. 人間ってそんなものね (2002 Single)05. かわらないこと 〜since1976〜 (2003 Single)06. so much love for you (2004 Single)07. 夢がチカラ (2004 Single)08. dandelion (2005 Single)09. 愛のメロディー (2006 Single)10. 「私にできること」 (2007 Single)11. 祈りにも似た美しい世界 (2007 Album『aigakikoeru』)12. 孤独な生きもの (2010 Digital Single)13. moment 〜今を生きる〜 (2011 Album『moment』)14. 夢の途中 (2013 Album『Where to go my love?』)15. INFINITY (2009 Album『KOKIA∞AKIKO 〜balance〜』)[Disc 2] HEAL01. ありがとう… (KOKIA's Version) (New Recording)02. フクロウ (2017 Digital Single)03. 調和 oto 〜with reflection〜 (2006 Single c/w)04. tomoni (2001 Single)05. 天使 (2001 Single)06. Remember the kiss (2003 Single c/w)07. time to say goodbye (2005 Single)08. 大きな背中 (2009 Album『AKIKO∞KOKIA 〜balance〜』)09. 君をさがして (2009 Digital Single)10. 本当の音 (2011 Album『moment』)11. Where to go my love (Piano ver.) (2013 Album『Where to go my love?』)12. 孤島 (2020 Digital Single)13. 季節外れのさくら (2022 Digital Single)14. a gift (2002 Album『trip trip』)15. お化けが怖いなんて (2018 Album『Tokyo Mermaid』)[Blu-ray] Music Video Collection 【限定盤のみ】・ありがとう… (KOKIA's Version)・tomoni・Say Hi!!・天使・人間ってそんなものね・(TV Spot) かわらないこと〜since1976〜・かわらないこと〜since1976〜・(TV Spot) Remember me (Album)・The Power of Smile・Remember the kiss (duet "KOKIA & Piano")・(TV Spot) so much love for you・so much love for you・(TV Spot) 夢がチカラ, 歌がチカラ (Album)・夢がチカラ・(TV Spot) dandelion・dandelion・(TV Spot) time to say goodbye・time to say goodbye (duet "KOKIA & Piano")・(TV Spot) 愛のメロディー・愛のメロディー・moment〜今を生きる〜 (Stage Recording)<ボーナス映像>・ありがとう… (KOKIA's Version) (メイキング)※一部のMVについて、マスターの状況のため、映像に不鮮明な箇所がございます。ご了承ください。