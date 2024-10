【UNIQLO and JW ANDERSON】新作はヒートテックの小物類が人気の予感…！ニットやコートもずら〜り

ユニクロ 」とイギリス発ブランドの「JW ANDERSON(ジェイ ダブリュー アンダーソン)」による『UNIQLO and JW ANDERSON』から、2024年秋冬コレクションが登場。ウィメンズ9アイテム、メンズ8アイテム、アクセサリー3アイテムのフルラインナップが、ユニクロ75店舗とユニクロオンラインストアにて、10月18日(金)より販売スタートします。「UNIQLO and JW ANDERSON」2024年秋冬コレクション

イギリス・ロンドンを代表する革新的デザイナー、ジョナサン・アンダーソンによって、2008年に誕生した「JW ANDERSON」。メンズウェアとウィメンズウェアの垣根を超えた、遊び心のあるデザインで知られています。2017年秋冬より、ユニクロとタッグを組んだ「UNIQLO and JW ANDERSON」コレクションをスタート。JW ANDERSONの革新的なデザインと、ユニクロの服づくりが融合した同コレクションは、登場するたびに話題を集めているんです。2024年秋冬コレクションでは、イギリスの海岸部からインスピレーションを得た、素朴で懐かしい雰囲気のアイテムがラインナップ。レイヤリングしやすく、暖かで着心地の良いアイテムの数々に注目ですよ。クラシカルで暖かいチェック柄の「アウター」「パデッドトレンチコート」(税込1万2900円)は、襟と袖裏にあしらわれたチェック柄がおしゃれ。袖口を折り返すと、スタイリングのアクセントになります。中綿入りだから、寒い冬でも暖かく着られそう。付属のベルトをキュッとしめれば、スタイルUP効果も狙えますよ。さらりと羽織って、クラシカルなブリティッシュスタイルを完成させちゃいましょう。冬アウターの定番・ダッフルコートも、クラシックさはそのままに、JW ANDERSONらしくよりファッショナブルに変身。「ウールブレンドダッフルコート」(税込1万4900円)は、カジュアルな大き目のチェック柄の『BROWN』、カラーブロックのショルダーがアクセントになった『NAVY』の2色が登場しています。コートを主役にしたい方は『BROWN』を、汎用性の高さを重視したい方は『NAVY』をチョイスするのがよさそう。モダンな印象の四角いパッチと、JW ANDERSONのロゴ入りのトグルもポイントですよ。編地にこだわった「ニット」は着回し力も◎「ケーブルVネックセーター」(税込3990円)は、温かみのあるざっくりした編地のケーブルニット。やや広めのVネックで、首元や顔周りをすっきりと見せてくれます。リラックスしたシルエットなので、シャツなどをレイヤードしても素敵かも◎首元のリボンデザインがかわいらしい、「リブタイネックセーター」(税込3990円)も要チェックです。2色の糸を使用していることで、リブの立体感が強調され、全体をすっきりと見せてくれそう。程よくコンパクトなシルエットなので、ボリュームのあるボトムスとも好相性ですよ。ユニセックスで着られる「ダイヤステッチクルーネックセーター」(税込4990円)は、身頃と袖で編み方を変えた、こだわりのデザイン。身頃のダイヤモンドステッチの編地が、秋冬ならではの温かみを感じさせてくれます。あえて大きめのサイズ感で、ゆるっと着用してもかわいいはず◎ヒートテックの「小物」がたくさん今回の「UNIQLO and JW ANDERSON」には、ニットキャップやマフラー、ソックスといった小物も充実していますよ。「ヒートテックダイヤステッチニットキャップ」(税込1500円)と「ヒートテックダイヤステッチマフラー」(税込2990円)は、セットで使うのもおすすめ。どちらも吸湿発熱機能を持つ、「ヒートテック」素材を使っています。マフラーは、チクチクしにくいなめらかな肌ざわりも魅力なんだそう。同じく「ヒートテック」素材を使用した、“JWA”のロゴとラインが目を惹く「ヒートテックニットキャップ」(税込1500円)と、「ヒートテックマフラー」(税込2990円)」も登場しています。「ヒートテックデオドラントソックス」(税込590円)には、大き目のチェック柄や、バイカラーのストライプ柄、ダイヤモンドステッチの編地といった、さまざまなデザインとカラーがずらり。暖かい「ヒートテック」の素材で、消臭機能付きなのもうれしいポイントです。2点で990円、3点目以降は1点につき495円となる、まとめ買いの対象となっているから、お気に入りをチョイスしてみてくださいね。発売日が楽しみ〜「UNIQLO and JW ANDERSON」2024年秋冬コレクションは、10月18日(金)より販売がスタート。ご紹介した以外にもさまざまなアイテムが揃うので、ぜひ今の内にチェックして、気になるアイテムをリストアップしておきましょう。UNIQLO and JW ANDERSON スペシャルサイトhttps://www.uniqlo.com/jp/参照元:株式会社ユニクロ プレスリリース