¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×Æ°°÷¿ô140Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡ª¡ÖKING OF PRISM ¡ÝDramatic PRISM¡¥1¡Ý¡×ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á»Ë¾å½é¤ÎScreenX¾å±Ç·èÄê¡ª

この度、8月16日(金)より全国にて大ヒット上映中の劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」が、「も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」として、4DX・ULTRA 4DX・そして日本アニメ史上初のScreenX版での上映が決定いたしました。全国73劇場にて、10月25日(金)より上映開始となります。併せてScreenX・4DX・ULTRA 4DX版専用のムビチケ前売券の発売も決定。公開前に即完売となった特典‟光るプリズムウォッチ風リストバンド型ライト“も新たにシュワルツローズ・Over The Rainbowのメンバーカラー全6色を取り揃えて販売いたします。

さらにScreenX・4DX・ULTRA 4DXでの上映を記念して、10月8日(火)〜10日(木)の間『KING OF PRISM』シリーズ旧作2作品をまとめてご覧頂ける振り返り2本立て上映会の実施も決定いたしました。本シリーズは、プリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、女の子をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていくストーリー。劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(2016年1月9日公開)、劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」(2017年6月10日公開)、「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-劇場編集版」(2019年3月2日より全4章連続公開/TV放送版は2019年4月放送)、劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」(2020年1月10日公開)と上映された人気の劇場アニメシリーズで、「応援上映」という独特の鑑賞スタイルが話題を呼び、応援上映の火付け役となりました。現在、約4年ぶりとなる最新作、劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」が大ヒット上映中で、シリーズ累計動員数は140万人(9月16日時点)を突破、10月25日(金)より4DX・ULTRA 4DX・そして日本アニメ史上初のScreenXにて上映が決定いたしました。8月16日(金)より全国にて大ヒット上映中の劇場アニメ「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」が、「も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」として、4DX・ULTRA 4DX・そして日本アニメとしては史上初のScreenX版での上映が決定いたしました。「4DX」は3Dのその先「体感型(4D)」を演出するための最新劇場上映システム。座席が作品中のシーンと完璧にリンクし、前後上下左右への稼働や、風、水(ミスト)、香り、煙りなどの各種演出が搭載され、アトラクション感覚で映画をご体感いただけます。「ScreenX」では最新のマルチプロジェクション映画上映システムを駆使し、正面のスクリーンに加え左右の壁面にも映像を投影。270度の視界すべてで映画を鑑賞することができ、映画の世界により没入していくような臨場感を体験できます。体感型アトラクションシアター「4DX」と3面マルチプロジェクション上映システム「ScreenX」が融合した体感型シアターが「ULTRA 4DX」となり、革新的なスペシャルエフェクトと、視野270度の3面マルチプロジェクション上映システムによって、今までにないダイナミックな映画体験をお楽しみいただけます。「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」では歌、ダンス、プリズムジャンプを組み合わせた総合エンタテインメントショー‟プリズムショー“を圧巻のCGライブ映像で描いています。また”応援上映“の火付け役となった本シリーズの”プリズムスタァ応援上映“では、コスプレOK!声援OK!アフレコOK!で、アニメの中のキャラクターになりきって生アフレコが出来る「プリズム☆アフレコ」や、ペンライトを振ったり、作中のキャラクターに声援を送り大会を応援するなど、まるで自身もアニメの登場人物になったかのような体験をすることが出来、「イマーシブ(没入)エンタテインメントの最前線」と話題沸騰中となっており、ScreenX・4DX・ULTRA 4DXと融合することで更なる没入感を味わえること間違いなしです。究極の臨場感で胸キュン体験を全力でお楽しみいただける「も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」は全国73劇場にて、10月25日(金)より上映開始となります。ScreenX・4DX・ULTRA 4DX版となる「も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」専用で使用可能な前売券の発売が決定いたしました。前売券のみの販売に加え、公開前に大反響を呼んだグッズ‟光るプリズムウォッチ風リストバンド型ライト“付きムビチケカードの販売も決定。カラーを一新し、シュワルツローズ・Over The Rainbowのメンバーカラー全6種を取り揃えて販売をいたします。ピカピカ光るプリズムウォッチのお好きな色を入手して万全の”観戦”スタイルで是非プリズムショーチャンピオンシップ「PRISM.1」をお楽しみください。さらにムビチケオンライン券の限定特典として、正面・左右3面の映像をお楽しみ頂けるScreenXでの上映決定を記念して「オリジナル3面スマホ壁紙」も予定しております。3枚セットでダウンロード頂ける壁紙は1枚ずつでも3枚繋げてもキンプリの世界をたっぷりお楽しみ頂ける仕様となります。(※絵柄は後日解禁となります)全国の上映劇場(一部劇場を除く)と通販にて10月4日(金)より発売開始となります。(通販は0:00より、劇場はOPEN時より発売開始)詳細はScreenX・4DX・ULTRA 4DX版「も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」特設サイトをご確認ください。ScreenX・4DX・ULTRA 4DX版「も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の上映開始に向け、「KING OF PRISM」シリーズをまだ知らない方、今作より新たに知った方にもお楽しみ頂ける、旧作2本立て上映会が決定いたしました10月8日(火)から10日(木)に全国7館の劇場にて、シリーズ1作目となる『KING OF PRISM by PrettyRhythm』とシリーズ2作目となる『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』を同時上映致します。キンプリ名物ともいえる“応援上映”がお楽しみいただける”プリズムスタァ応援上映”での上映会で、初めての方もお馴染みの方もキンプリのストーリーと応援上映を予習・復習いただけます。さらに本イベントの入場者特典として、簡単にキンプリのこれまでを追える「KING OF PRISM手引き」を配布予定となり、初めてシリーズをご覧頂く方にも安心の上映会になっています。(※8月6日(火)〜8日(木)に開催した「キンプリ2本立て上映会」で配布した特典と同一となります)まだキンプリの世界を知らない方は是非この機会に1作目よりお楽しみください。こちらは各劇場にて随時チケット販売開始となります。ScreenXという日本アニメ史上初の上映形式での上映も決定し、さらなる挑戦を続ける「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」今後の最新情報は随時公式HP 公式X(@kinpri_PR)にて発表となります。今後の「KING OF PRISM」の新たな展開に是非ご期待ください。究極の臨場感で胸キュン♡全力体感!累計140万人の心をときめかせる大ヒット劇場アニメシリーズ「KING OF PRISM」最新作「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」が4DX・ULTRA 4DX・そして日本アニメ史上初のScreenXでも〜っと煌めく!ワクワクとドキドキが止まらない60分のエンタテインメントショーで、究極の臨場感をあなたにお届け♡!2019年に劇場公開&TV放送された「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」を、新規パートを加えて再構成した「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」。プリズムショーの魅力を最大限に、新たな劇場版として8/16から全国の劇場にて大ヒット上映中!プリズムショー。それは歌、ダンス、プリズムジャンプを組み合わせた総合エンタテインメントショー!「KING OF PRISM」とは、そんなプリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、観客をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かい成長していく物語。“プリズムスタァ”を目指す少年たちが挑戦するのは、新たなプリズムショーチャンピオンシップ「PRISM.1」。エーデルローズ、シュワルツローズの両陣営から選りすぐりのメンバーが、数々の激闘(ルビ:ショー)を繰り広げます。ときにつまずきながら、それでも自らをさらけ出し、高みを目指し飛躍してゆく少年たちの煌めきは観る人の心を揺さぶりその世界を鮮やかに彩りつづけます。さらにシリーズ屈指の名曲「ドラマチックLOVE」もCGライブ化!動き出した心のトキメキは、4DX・ ScreenX・ULTRA 4DXでも〜っと加速する!さらなるプリズムショーの世界へとあなたをお連れします!【作品名】も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-【キャッチコピー】出逢ったのは、とびきりドラマチックな奇跡究極の臨場感で胸キュン♡全力体感!【公開表記】10.25(Fri)も〜っと煌めく!ROAD SHOW【スタッフ】総監督:菱田正和脚本:青葉 譲キャラクターデザイン:松浦麻衣/原 将治CGディレクター:乙部善弘プリズムショー演出:京極尚彦/乙部善弘/今中菜々プリズムジャンプ原案:加藤大典音楽:石塚玲依音響監督:長崎行男原作:タカラトミーアーツ/シンソフィア/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロアニメーション制作:タツノコプロ配給:エイベックス・フィルムレーベルズ製作:KING OF PRISM Project【キャスト】一条シン:寺島惇太太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬香賀美タイガ:畠中 祐十王院カケル:八代 拓鷹梁ミナト:五十嵐 雅西園寺レオ:永塚拓馬涼野ユウ:内田雄馬如月ルヰ:蒼井翔太大和アレクサンダー:武内駿輔高田馬場ジョージ:杉田智和高田馬場ジョージGS/池袋エィス:小林竜之神浜コウジ:柿原徹也速水ヒロ:前野智昭仁科カヅキ:増田俊樹【ScreenX、4DX、ULTRA 4DX専用ムビチケ前売券発売情報】10/4(金)発売開始!!■ScreenX、4DX、ULTRA 4DX専用 光るプリズムウォッチ付きムビチケカード型前売券グッズ:プリズムウォッチ風リストバンド型ライト(全6種)3,700円(税込)※ScreenX、4DX、ULTRA 4DXのみ使用可。座席指定の際に追加料金が必要になります。※通常の「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」ではご使用いただけません。※グッズの種類はご購入時にお選びいただけます。※一部劇場を除く ※無くなり次第終了■ScreenX、4DX、ULTRA 4DX専用ムビチケ前売券1,700円(税込)※ScreenX、4DX、ULTRA 4DXのみ使用可。座席指定の際に追加料金が必要になります。※通常の「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」ではご使用いただけません。※一部劇場を除く ※無くなり次第終了■CD情報<商品タイトル>KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-「We are SePTENTRION!!!!!!!」好評発売中!<アーティスト>SePTENTRION(CV.寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬)<形態>AL<収録内容>1.LINK WORLD2.LOVEグラフィティ3.ナナイロノチカイ! -Brilliant oath-4.Vivi℃ Heart Session!5.Happy Happy Birthday!6.Winter Eyes7.Shiny Seven Stars!8.366LOVEダイアリー9.BOY MEETS GIRL10.ドラマチックLOVE11.LINK WORLD inst.12.オーディオドラマ『We are SePTENTRION!!!!!!!』<商品説明>プリズムショーチャンピオンシップ「PRISM.1」を経て、エーデルローズに所属する一条シン(CV.寺島惇太)、太刀花ユキノジョウ(CV.斉藤壮馬)、香賀美タイガ(CV.畠中祐)、十王院カケル(CV.八代 拓)、鷹梁ミナト(CV.五十嵐 雅)、西園寺レオ(CV.永塚拓馬)、涼野ユウ(CV.内田雄馬)の7人がユニット・SePTENTRION(セプテントリオン)を結成!そのデビューアルバムとして、デビュー前の楽曲に新曲を加えて、全10曲収録のアルバムをリリースします。アルバムにはボーナストラックとして、7人がこれまでの活動を振り返る録り下ろし音声ミニドラマも収録!この1枚を聞けば、SePTENTRIONのこれまでが全て分かるスペシャルなアルバムです!ジャケットはキャラクターデザイン松浦麻衣描きおろし!■楽曲配信情報タイトル:「ゆりかごから墓場まで〜From cradle to grave〜」アーティスト:法月仁(CV.三木眞一郎)with十王院グループ社員有志詳細ページ<商品説明>作中のCMソングとして上映されファンの間で話題沸騰中の曲が各種配信サービスにて好評配信中!作中の人気キャラクターで、かつて人気”プリズムスタァ”だった若き日の法月仁(CV.三木眞一郎)が、劇中の巨大企業グループである”十王院グループ”の社歌をどこか懐かしいメロディーに乗せて、社員有志とともに熱唱しています。作詞は劇場版の脚本を担当した青葉譲、作曲は劇場版のED主題歌も担当したAstroNoteSが担当。劇場版では聞けない2コーラス目以降の歌詞やコーラスにもぜひご注目ください。【公演名】ScreenX・4DX・ULTRA 4DX版上映決定記念!「も〜っとご新規さんいらっしゃい♡キンプリ2本立て上映会」【内容】『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』の公開をうけ、「KING OF PRISM」シリーズに始めて触れた方にもお楽しみ頂ける、旧作2本立て上映会が決定!10月8日から10日までに7つの劇場にて、シリーズ1作目となる『KING OF PRISM by PrettyRhythm』とシリーズ2作目となる『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』を同時上映致します。キンプリ名物ともいえる“応援上映”がお楽しみいただける”プリズムスタァ応援上映”での上映会となっております。さらに本イベントの入場者特典として、簡単にキンプリのこれまでを追える「KING OF PRISM手引き」を配布予定!(こちらの特典は8月6日から8日に実施した「ご新規さんいらっしゃい♡キンプリ2本立て上映会」にて配布した特典と同様の内容となっております)応援上映は声を出さずに心の中で応援するのも、周りの皆さんの楽しむ様子を見るだけでももちろんOK♪楽しみ方は自由です!過去作をもう一度ご覧になりたい方はもちろん、まだキンプリの世界を知らない方も是非この機会にお楽しみください。【上映作品】『KING OF PRISM by PrettyRhythm』『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』※2作品連続上映となります。※「プリズムスタァ応援上映」となります。◆みんなで守ろう!発声あり応援上映マナー・歓声、応援、声出しOK・うちわ、タオル、ペンライト、サイリウムの持ち込み&点灯OK・曲に合わせた手拍子、拍手、振り付けOK・コスプレOK・座席から立ち上がってのご鑑賞や、飛ぶ、跳ねる、あばれるなど、周りのお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。【会場・日時】・サツゲキ(北海道)10月10日(木)夜の回・新宿バルト9(東京)10月9日(水)夜の回・グランドシネマサンシャイン池袋(東京) 10月8日(火)夜の回・横浜ブルク13(神奈川)10月9日(水)夜の回・ミッドランドスクエア シネマ(愛知)10月8日(火)夜の回・T・ジョイ梅田(大阪)10月9日(水)夜の回・T・ジョイ博多(福岡)10月9日(水)夜の回※詳細な上映開始時間につきましては各劇場の公式HP等でご確認ください。【チケット】2,600円均一(税込/全席指定)※2作品セットでの上映となります。※一部劇場では追加料金がございます。※各劇場、先着販売となります。※各劇場、通常スケジュールでの販売となります。購入方法等の詳細につきましては、各劇場の公式HP等でご確認ください。※特別興行につき、各種前売り券・各種割引・サービスデイ・各種招待券・無料鑑賞券・無料鑑賞クーポンは、ご利用頂けません。【入場者プレゼント】初めましての人も丸わかり♡KING OF PRISM手引き※ご鑑賞の際に各映画館にてお一人様1部の配布となります。※8月6日から8日に実施した「ご新規さんいらっしゃい♡キンプリ2本立て上映会」にて配布した特典と同様の内容となっております【注意事項】※状況により、止む無く上映を中止させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。※転売を目的としたチケットのご購入は固くお断りいたします。※場内でのカメラ(携帯カメラを含む)、ビデオ等による撮影・録音等は固くお断りいたします。※会場内ではマスコミ各社の取材による撮影、弊社記録撮影が行われ、テレビ・雑誌・ホームページ等にて、放映・掲載される場合がございます。また、イベントの模様が後日販売されるDVD商品等に収録される場合がございます。予めご了承ください。お客様の当催事における個人情報(肖像権)については、このイベントにご入場されたことにより、上記の使用にご同意いただけたものとさせていただきます。※車いすでのご鑑賞をご希望されるお客様は座席指定券の購入後、劇場までご連絡ください。車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。※イベント中の途中入場はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。【主催】株式会社エイベックス・フィルムレーベルズ<権利表記>「も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」特設HP公式HP公式X @kinpri_PR本予告公開中本編冒頭映像公開中