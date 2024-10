【アズールレーン×シノビマスター雪泉】2025年7月 発売予定価格:26,400円

フリーイングは、フィギュア「アズールレーン×シノビマスター雪泉」を2025年7月に発売する。価格は26,400円。

本商品はゲーム「アズールレーン」×「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」コラボイベントにて登場した「雪泉」を1/7スケールフィギュア化したもの。

コラボイベント用に描き下ろされた衣装破壊のギミック時の雪泉の和服姿が再現され、はだけた胸元や脚線美など目を引く造形となっている。アズレンの世界では空母として登場した雪泉らしく、着物に施された飛行甲板風の意匠や袖に描かれた模様なども細かく再現されている。

アズールレーン×シノビマスター雪泉

2025年7月 発売予定

価格:26,400円

スケール:1/7

サイズ:全高約250mm

(C)Marvelous Inc.

(C)HONEY PARADE GAMES Inc.

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.