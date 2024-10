ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¸Î¶¿¤Î´ä¼ê¡¦±ü½£»Ô¤ÈÊÆ¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥È¡¼¥é¥ó¥¹»Ô¤¬Í§¹¥ÅÔ»Ô¤Ë¡¡»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¸Î¶¿¤Î²¬»³¡¦È÷Á°»Ô¤È¤â8·î¤ËÍ§¹¥ÅÔ»Ô¤Ë

大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手の故郷、岩手県奥州市とアメリカ・カリフォルニア州のトーランス市が友好都市になりました。

アメリカ・カリフォルニア州のトーランス市役所で1日、ジョージ・チェン市長と、岩手県奥州市の倉成淳市長が友好都市協定の調印式を行いました。

ドジャース・大谷翔平選手の活躍を受けトーランス市側が文化、教育、経済的な交流を奥州市に提案したということです。

調印式では互いに記念品が交換されチェン市長は伝統工芸品「南部鉄器」を受け取るとこんなやりとりも。

トーランス市 ジョージ・チェン市長:

does that−does that make Shohei come to city hall?(これで翔平選手が市役所に来てくれるかな?)

「アラジン」が魔法のランプをこするパフォーマンスで会場には笑顔があふれました。

トーランス市は、人口約14万人が暮らし、市役所はドジャースタジアムから約30キロメートル南に位置しています。

日系企業が多く日本人や日系人が多く暮らし、日本文化への理解が深い都市です。

岩手県奥州市・倉成淳市長:

市民同士の交流が深まればいいと思ってますね。大谷翔平選手、我々はワールドシリーズの活躍を信じていますよ。頑張ってください。

トーランス市 ジョージ・チェン市長:

It's playoff time,so it's showtime. Let's go Dodgers.(いよいよプレーオフ!ショーターム!)

トーランス市は、友好都市協定をきっかけに、子どもの野球チーム同士の交流などを深めていきたいということです。

トーランス市は、ドジャースの山本由伸投手の故郷・岡山県備前市とも、2024年8月に友好都市協定を結んでいます。