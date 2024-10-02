¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤Ë¸þ¤±Ì±¼çÅÞ¤È¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÉûÂçÅýÎÎ¸õÊä¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ³«ºÅ¡¡½é¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÎÉâÆ°É¼¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÃíÌÜ
11·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢Ì±¼çÅÞ¤È¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÉûÂçÅýÎÎ¸õÊä¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¾¼Ô¤¬½é¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
CBS¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼çºÅ¤·¤¿Æ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅì´íµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¦¥©¥ë¥º»á¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï´íµ¡¤Î»þ¤Ë¿®Íê¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉÔ°ÂÄê¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬³Ë¹ç°Õ¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï³ËÊ¼´ïÊÝÍ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Ð¥ó¥¹»á¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÇ¤´üÃæ¤ËÀ¤³¦¤ò¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÜÌ±À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥ó¥¹»á¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÎò»ËÅª¤Ê°ÜÌ±´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬ÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÎ®Æþ¤òËÉ¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾¼Ô·ã¤·¤¯µÄÏÀ¤òÀï¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£