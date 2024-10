スイーツのプロが選ぶ、今年も食べたい「モンブラン」10選

スイーツコンシェルジュのはなともさんがおすすめするモンブランをご紹介。

モンブランが食べ頃です

秋の定番スイーツといえば「モンブラン」。この時期になると、さまざまな種類の栗を使ったモンブランをパティスリーで見かけるようになります。今年もスイーツコンシェルジュのはなともさんに、おいしいモンブランを教えてもらいましょう。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

1. アンヴデット(清澄白河、渋谷)

モンブラン

「モンブラン」 出典:su_taさん

はなともさん

清澄白河と渋谷スクランブルスクエアに店舗を構える、パティスリー「EN VEDETTE」。同店の「モンブラン」は、ガトーバスク生地にマロングラッセ入り生クリームとマロンクリームを絞り、両サイドをサクサクのメレンゲでサンドしたもの。生クリームにマロングラッセを加えているため、通常のモンブランよりも味わい深く、栗好きにはたまらないおいしさです。サクサクのメレンゲと一緒に食べれば、思わず笑みがこぼれてしまいます! モンブランとは思えない斬新な見た目ですが、味は一級品です。

2. パティスリー ラブリコチエ(高円寺)

モンブラン

「モンブラン」702円 出典:ぽちのかいぬしさん

<店舗情報>◆アンヴデット住所 : 東京都江東区三好2-1-3TEL : 03-5809-9402<店舗情報>◆アン ヴデット住所 : 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 1FTEL : 03-6450-6755

はなともさん

「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」にも選出されている、高円寺の人気パティスリー「ラブリコチエ」。人気の「モンブラン」は、賞味期限がなんと60分! 注文を受けてから作るため店頭には並ばないことでも有名です。メレンゲの土台に生クリームとマロンクリームという至ってシンプルな構成ですが、作り立てだからこそのふんわり感や繊細な味が楽しめます。栗の旨みと風味がしっかりと感じられるので、栗好きにはたまらないはず。9月から3月頃までの期間限定販売です。栗のおいしいこの時期にぜひ食べてみてください。

3. Patisserie Boulangerie Les Alternatives(東小金井)

モンブラン

「モンブラン」650円 出典:su_taさん

<店舗情報>◆パティスリー ラブリコチエ住所 : 東京都中野区大和町1-66-3TEL : 03-5364-9675

はなともさん

都心から少し離れた小金井市の住宅街に佇む「アルタナティブ」。筆者イチオシの「モンブラン」は、コーヒー風味のメレンゲに牛乳感のあるバニラムースと濃厚なマロンクリームを合わせた贅沢な一品です。マロンクリームにはフランス産のマロンを2種類合わせているため風味がとっても豊か。ミルク感のあるバニラムースとも相性バツグンです。サクサクのメレンゲとふわっと軽いバニラムースがマロンクリームの存在感を引き立てています。通常のモンブランとは一線を画す筒形のビジュアルも魅力的。いつもとは違ったモンブランを食べたい時におすすめですよ。

Patisserie Boulangerie Les Alternatives 写真:ジェイムス・オザワ

4. クリオロ(小竹向原、中目黒)

モンブラン

「モンブラン」750円 出典:ひがっさいさん

<店舗情報>◆Patisserie Boulangerie Les Alternatives住所 : 東京都小金井市梶野町5-7-18TEL : 042-409-1671

はなともさん

小竹向原、中目黒、麻布台ヒルズにあるパティスリー「クリオロ」は「世界パティスリー2009」で最優秀味覚賞を受賞したフランス人パティシエ、サントス・アントワーヌ氏が手掛ける人気の洋菓子店。看板メニューのひとつ「モンブラン」は、テレビのスイーツ特集で「東京23区1位」に輝いたこともある至極の一品。メレンゲの上にスポンジやマロンムース、ラム酒のクリームを合わせ、その周りをたっぷりのマロンクリームで覆っています。栗のおいしさはもちろん、ラム酒の香りやチョコレートでコーティングしたメレンゲの甘さなど、とにかく味のバランスが秀逸です。日本だけではなく世界のスイーツファンをも虜にしているモンブランをぜひ食べてみてください。

5. フィオレンティーナ ペストリーブティック(六本木)

モンテビアンコ ジャポネーゼ

「モンテビアンコ ジャポネーゼ」750円 写真:お店から

<店舗情報>◆クリオロ 本店住所 : 東京都板橋区向原3-9-2 サントスビル 1FTEL : 03-3958-7058<店舗情報>◆クリオロ 中目黒店住所 : 東京都目黒区上目黒1-23-1 中目黒アリーナ103TEL : 03-5724-3530<店舗情報>◆クリオロ 麻布台ヒルズ店住所 : 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズガーデンプラザB B1FTEL : 03-6432-4660

はなともさん

六本木のラグジュアリーホテル・グランド ハイアット 東京内にある「フィオレンティーナ ペストリーブティック」。同店のモンブラン「モンテビアンコ ジャポネーゼ」には、自家製カスタード入りの濃厚なマロンクリームがたっぷり。栗とカスタードのおいしさがしっかりと感じられ、さすがホテルメイドと言わざるを得ません。また中の生クリームには刻んだ栗が入っていて満足感もたっぷり。ヘーゼルナッツの香ばしさとチョコレートの甘みが栗のおいしさを引き立てています。ホテルメイドのモンブランは自分へのちょっとしたご褒美にぴったりですね。

6. フラクタス(渋谷)

フレッシュモンブラン

「フレッシュモンブラン」800円 出典:八坂牛太さん

<店舗情報>◆フィオレンティーナ ペストリーブティック住所 : 東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 1F ロビーフロアTEL : 050-5456-0490

はなともさん

渋谷スクランブルスクエアの1階にある「FRUCTUS」の「フレッシュモンブラン」。熊本県阿蘇産の和栗をたっぷり使用した贅沢な味わいで、何度食べても感動するおいしさ! 中のシャンティクリームがあっさりとしているため、栗のおいしさがしっかりと感じられます。クリスマスツリーのようなかわいらしい見た目も魅力的。渋谷駅直結のアクセスの良い施設内にあるので、仕事やショッピングの後に購入できる気軽さもいいですね。

7. ラヴィアンレーヴ(梅島)

和栗のモンブラン

「和栗のモンブラン(国産利平栗のモンブラン)」896円 出典:fisdsさん

<店舗情報>◆フラクタス住所 : 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 1FTEL : 03-3499-2727

はなともさん

足立区梅島にある「パティスリー ラヴィアンレーヴ」は、国内外のコンクールで数々の受賞歴を持つ気鋭のパティシエ、北西大輔氏が手掛ける人気の洋菓子店。毎年秋に登場する「和栗のモンブラン」は、国産の利平栗をたっぷりと使った贅沢な一品。栗ペーストは濃厚ながらも甘さは控えめ。その分、栗のおいしさがしっかりと感じられます。中は生クリームと栗の甘露煮、ボトムはチョコレートでコーティングしたメレンゲを使用。栗の芳醇な香り、生クリームのコク、メレンゲの甘さとサクサク感など、一口でいろいろな味と食感に出会えますよ。

ラヴィアンレーヴ 写真:ジェイムス・オザワ

8. 中島大祥堂 大丸東京店(丸の内)

かやぶき

「かやぶき」864円 出典:noble_mindedさん

<店舗情報>◆ラヴィアンレーヴ住所 : 東京都足立区梅島3-6-16TEL : 03-6887-2579

はなともさん

大丸東京店の1階にある「中島大祥堂」の「丹波栗のモンブラン“かやぶき”」。外側はほっくり濃厚な丹波栗クリーム、中は甘さ控えめの生クリームとスポンジ、底はチョコレートでコーティングしたメレンゲという珍しい構成です。丹波栗の濃厚な甘みとコクがしっかりと感じられ、これだけでも十分すぎるおいしさ。そこにコクのある生クリームとチョコレートの甘さが加わって、もはや言葉にならないおいしさに。丹波本店の象徴である、かやぶき屋根をモチーフにしたユニークな形も魅力的。東京で購入できるのはここだけという特別感がいいですね。

9. 和栗モンブラン専門店 栗歩 浅草本店(浅草)

国産和栗のモンブラン

「国産和栗のモンブラン」2,090円 写真:お店から

<店舗情報>◆中島大祥堂 大丸東京店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店 1F 和洋菓子売場TEL : 03-3212-8011

はなともさん

つくばエクスプレス・浅草駅の近くにある和栗モンブラン専門店「栗歩」。看板メニューの「国産和栗のモンブラン」は、注文を受けてから和栗ペーストを絞るというこだわりよう。和栗クリームが細さ1ミリのため、口に入れた時のエアリー感がすごいです。さらに、メレンゲとチョコチップのザクザク感にスポンジの軟らかさが絶妙なバランス。全体的にふんわり軽いため、大きくても食べ飽きることはありません。目の前で仕上げるライブ感を楽しみつつ、和栗のおいしさを存分に堪能してみてください。

10. ANCiPiT(埼玉・浦和)

モンブラン

「モンブラン」690円 写真:田川葉子

<店舗情報>◆和栗モンブラン専門店 栗歩 浅草本店住所 : 東京都台東区浅草3-24-8 クレスト浅草 1FTEL : 03-5824-2855

はなともさん

さいたま市浦和区に2023年11月にオープン、食べログマガジンの連載「噂の新店」でも取材をした注目の洋菓子店「ANCiPiT(アンシピット)」。同店の「モンブラン」は、ヘーゼルナッツのメレンゲにマロンムースとディプロマットクリームを合わせ、外側をたっぷりのマロンクリームで包んだもの。口の中で一体感が生まれるよう、マロンクリームは生クリームを多めにし、逆にバターは少ない量で仕上げているそう。口に入れた瞬間に栗の濃厚な風味がふわりと広がり、それと同時にマロンムースとディプロマットクリームの甘さが押し寄せてきます。ねっとり濃厚ではなく、滑らかで食べやすいのが特徴です。「モンブランは好きだけど、クリームや風味が重いのは苦手」という人にはおすすめのモンブランですよ。

ANCiPiT 写真:田川葉子

<店舗情報>◆ANCiPiT住所 : 埼玉県さいたま市浦和区本太1-39-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:はなとも、食べログマガジン編集部

