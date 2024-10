濃厚チョコレートの贅沢な味わい！ウメダチーズラボ「キャラメルサンドウイッチ」

ウメダチーズラボから「キャラメルサンドウイッチ」が10月4日(金)より全店舗にて販売中です。

ウメダチーズラボから「キャラメルサンドウイッチ」が10月4日(金)より全店舗にて販売中。

先行販売として9月27日(金)から大丸梅田店にて販売をしていましたが、10月4日(金)からウメダチーズラボの全店舗にて販売。

チーズクッキーにサンドされた、芳醇なキャラメルと濃厚チョコレートの贅沢な味わいの「キャラメルサンドウイッチ」が新発売です。

ウメダチーズラボが誕生して6年となりました。新たな感激のスイーツを発信したい、そんな想いで開発をしました。

芳醇で贅沢で濃厚、それを試行錯誤し繰り返し誕生したのが、「キャラメルサンドウィッチ」です。

気品ある金色の個包装のキャラメルサンドウイッチ

■キャラメルサンドウィッチとは?

「とろ〜り」とした芳醇なキャラメルを濃厚で贅沢なミルクチョコレートで閉じ込め、やさしい口どけのラングドシャクッキーでサンドしました。

チーズスイーツ専門店ならではのこだわりのチーズを練り込んで焼き上げたラングドシャと、芳醇で濃厚なキャラメルとチョコレートの組み合わせは、とろ〜りとサクサクの二つの食感を楽しめます。

芳醇なキャラメルと濃厚チョコレートの贅沢な味わい

■商品情報

・6枚入 本体価格1,200円(税込価格1,296円)

・12枚入 本体価格2,300円(税込価格2,484円)

・24枚入 本体価格4,200円(税込価格4,536円)

■店舗紹介

・ウメダチーズラボ大丸梅田店

大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店B1F

https://maps.app.goo.gl/ZA4pRhS5328PgTkv6

・ウメダチーズラボ なんばウォーク店

大阪市中央区難波2丁目虹のまち1-10号1番街北通り

近鉄難波駅、大阪メトロ御堂筋線なんば駅 徒歩1分

チーズが垂れている店舗が目印です。

https://maps.app.goo.gl/JuMqYEm34Q4uGyVi8

・ウメダチーズラボ+SELECT 南海なんば駅店

南海電鉄なんば駅の3階北改札外すぐ横、大型ビジョンが目印です。

https://maps.app.goo.gl/xAa4xXstHKLAyWbP7

・ウメダチーズラボ 枚方モール店(9月6日New Open)

京阪電車 枚方市駅から徒歩2分

https://maps.app.goo.gl/JFwERJXoomPgDrSV7

・ウメダチーズラボ自由が丘店

東京都目黒区自由が丘2-15-4 JIYUGAOKA de aone

東急東横線・大井町線「自由が丘」駅 正面口徒歩2分

https://maps.app.goo.gl/cv1ACp6FVsZchC7A7

