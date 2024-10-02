¥¤¥é¥ó¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë180È¯°Ê¾å¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¡¡¥Ò¥º¥Ü¥éºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥Ê¥¹¥é¥é»Õ»¦³²¤Ø¤ÎÊóÉü¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤âÊóÉü¼¨º¶¡ÖÂå½þ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥¤¥é¥ó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î2ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤·180È¯°Ê¾å¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô»¦³²¤Ø¤ÎÊóÉü¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥¤¥é¥ó¤«¤é180È¯°Ê¾å¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¡¢2¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¡¢¥Ê¥¹¥é¥é»Õ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ø¤ÎÊóÉü¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó¤ÏÂç¤¤Ê²á¤Á¤òÈÈ¤·¤¿¡£Âå½þ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊóÉü¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢º£¸å¡¢Ê¶Áè¤¬ÃæÅì¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò´°Á´¤Ë»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£
¹ñËÉÁí¾Ê¤Î¥é¥¤¥À¡¼ÊóÆ»´±¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤Ï4·î¤Î¥¤¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤Î¹¶·â¤ÈÈæ¤Ù¡Ö2ÇÜ¤Îµ¬ÌÏ¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£