北伊醤油は、これまでは蔵併設の直売所と全国の数店舗でしか販売をしていなかった4年半熟成させた醤油「純もろみしょうゆ プレミアム」を、醤油の日である10月1日からインターネットでも販売中です。

北伊醤油「純もろみしょうゆ プレミアム」

商品名 :純もろみしょうゆ プレミアム

価格 :720円(税込)

容量 :200ml

原材料 :大豆、小麦、塩

北伊醤油は、これまでは蔵併設の直売所と全国の数店舗でしか販売をしていなかった4年半熟成させた醤油「純もろみしょうゆ プレミアム」を、醤油の日である10月1日からインターネットでも販売中。

天然の杉桶で醸造し、4年半の時間をかけてゆっくりと熟成した「純もろみしょうゆ プレミアム」は香り高く濃厚な味わいが特徴です。

◆国内で1%ほどしか流通しない木桶醸造の醤油を、さらに熟成させた「純もろみ醤油」

伝統的な醤油の醸造方法は木桶による醸造ですが、大量生産や効率化の流れにより、現在は木桶をつかって醤油を製造している蔵は年々減ってきており、現在は国内の醤油の生産量の1%しかないと言われています。

創業明治30年から約130年間木桶醸造を続けおり、糸島市をはじめ多くの方にご愛用いただいている北伊醤油の味は、この受け継いでいる木桶に住み着いている酵母によりもたらされています。

◆仕込みから1,600日以上の時間をかけつくられる香り高く濃厚な味わいの醤油

木桶ではなくステンレス製の樽で醸造される醤油は、機械による温度管理で人工的に春夏秋冬を作り出すことで醸造期間を短縮されているものも多いですが、北伊醤油では木桶で醸造するため、糸島の四季折々の変化とともに熟成を繰り返しています。

また、天然杉を使用している木桶に住み着いた蔵付き酵母による発酵により、時間をかけて醤油が熟成していきます。

仕込みから4年半、1,600日以上の時間ゆっくりと熟成をした醤油は香り高く濃厚な味わいとなります。

◆購入方法

北伊醤油公式オンラインショップ

http://www.kitaishoyu.com/list.html

北伊醤油 Yahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kitaishoyu-jozogen/

◆天然木桶醸造の北伊醤油

1897年に福岡県糸島で創業した北伊醤油は、伝統的な醤油醸造技法である木桶醸造を現在まで続けています。

北伊醤油の醤油づくりの何から何までが、長年の経験に培われた職人たちの手作業です。

◆化学調味料を一切使用しないこだわりの製法

醤油づくりの原点として、地元糸島産の丸大豆を使用し、杉樽仕込みで熟成・発酵させ、また大豆・塩・麦のみで仕込み、化学調味料を一切使用しないこだわりの製法で製造しています。

大量生産では生まれない、本物の味と香り。

北伊醤油はこの天然仕立てにこだわり、醤油本来の旨みと美味しさを提供中です。

海鼠壁(なまこかべ)が蔵の目印です

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 4年半熟成の天然木桶醸造醤油!北伊醤油「純もろみしょうゆ プレミアム」 appeared first on Dtimes.