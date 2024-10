オープンから41年目を迎えた「スシロー」にて、鮪の王様“本鮪”の大とろが税込110円〜で登場する「本鮪大とろ祭」を開催!

期間限定メニューの「ほたててんこ盛り」や、定番メニューとして仲間入りする「天然インド鮪中とろとねぎとろ手巻」などもまとめて紹介していきます☆

スシロー「本鮪大とろ祭」/期間限定/レギュラーメニュー

発売日:2024年10月2日(水)〜

大阪市阿倍野区のすし屋「鯛すし」から誕生した回転すし「スシロー」

以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いています。

10月から41年目をスタートさせるスシローにて、とびきり“うまいすし”が驚きの価格でゲストに提供されます。

今回開催される「本鮪大とろ祭」では、鮪の王様ともいわれる“本鮪”の大とろを税込110円〜で販売。

ほかにも、同日より期間限定メニューや新たな定番メニューも用意されます☆

本鮪大とろ

価格:110円(税込)〜

販売予定総数:950万食 ※完売次第終了

10月2日からは『本鮪大とろ祭』として、鮪の王様ともいわれる“本鮪”、それも大とろが税込110円〜で登場!

「本鮪大とろ」は、脂のりが抜群で、口の中でとろける脂の豊かなコクと深い味わいが楽しめるメニューです。

目利きのバイヤーが仕入れを工夫することで、リーズナブルな価格での提供が実現しています。

期間限定メニュー

発売日:2024年10月2日(水)

※メニューにより終了時期が異なります

10月2日より、3種の期間限定メニューが登場。

「ほたててんこ盛り」や「超大切りうなぎ」「さんま」が提供されます。

ほたててんこ盛り

価格:360円(税込)〜

販売期間:2024年10月2日(水)〜14日(月・祝)

販売予定総数:56万食 ※完売次第終了

ほたてを5粒使用した「ほたててんこ盛り」

いくらもトッピングした、ボリュームある一皿です。

超大切りうなぎ

価格:180円(税込)〜

販売期間:2024年10月2日(水)〜27日(日)

販売予定総数:178万食 ※完売次第終了

食べ応え抜群な“超”大切りで提供される「超大切りうなぎ」

たれ漬けと焼きの工程を繰り返すことで旨みを凝縮し、身をふっくらジューシーにさせたうなぎが使用されています。

さんま

価格:180円(税込)〜

販売期間:2024年10月2日(水)〜11月10日(日)

販売予定総数:173万食 ※完売次第終了

北海道産の「さんま」を使用した期間限定メニュー。

程よく脂がのった、秋の味覚を存分に堪能できるお寿司です。

新定番メニュー

販売開始日:2024年10月2日(水)

新たな定番メニュー3種も仲間入り。

ラインナップは「天然インド鮪中とろとねぎとろ手巻」「天然インド鮪ねぎとろ手巻」「山海の幸 天ぷら盛り(えび天)」です。

天然インド鮪中とろとねぎとろ手巻

価格:400円(税込)〜

持ち帰り:不可

味、色、香りの良さが特長の有明海一等級海苔を使用した「天然インド鮪中とろとねぎとろ手巻」

脂と赤身のバランスが絶妙で、甘みのある脂が特長の天然インド鮪の中とろが使用されています。

天然インド鮪ねぎとろ手巻

価格:260円(税込)〜

販売期間:2024年10月2日(水)〜

持ち帰り:不可

合わせるネタにこだわった「天然インド鮪ねぎとろ手巻」

脂の甘みとねっとりとした食感が口に広がる”ねぎとろ”が堪能できます。

山海の幸 天ぷら盛り(えび天)

価格:410円(税込)〜

サイドメニューとして、「山海の幸 天ぷら盛り(えび天)」が初登場。

盛り合わせはさつまいもと大葉、えび、真鯛です。

真鯛はすしネタにもなっている「活〆真鯛」を使用し、岩海苔をトッピングすることで、海苔の香りが良いアクセントになっています。

注文が入ってから店内で揚げる、アツアツの天ぷら盛りです。

※愛知県・岐阜県・三重県の店舗では「山海の幸 天ぷら盛り(上えび天)460円(税込)〜」が提供されます

※持帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます

※持帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります

鮪の王様“本鮪”の大とろが期間限定の特別価格で登場。

スシローにて提供されている「本鮪大とろ祭」、期間限定メニュー、新定番メニューの紹介でした☆

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません

※仕入状況により、販売を中断・中止または販売数が前後する場合があります

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売することがあります

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

※店舗によって価格が異なります

※1日の販売数に限りがあります

