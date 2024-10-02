フェンダー、Billboard Liveとストラトキャスター70周年記念イベントを開催
フェンダーミュージック（以下、フェンダー）は、Billboard Liveとエレクトリックギター「ストラトキャスター」の70周年を記念したライブイベント「~Stratocaster 70th Anniversary~ The Strat Night 2024 Presented by Fender x Billboard Live TOKYO」を2024年11月23日、Billboard Live TOKYOで開催すると発表した
~Stratocaster 70th Anniversary~ The Strat Night 2024 Presented by Fender x Billboard Live TOKYO
フェンダーを代表するエレクトリックギター「ストラトキャスター」の誕生は1954年、数多くのミュージシャンに使用され、さまざまなジャンルの音楽シーンに影響を与えてきた。今回の「~Stratocaster 70th Anniversary~ The Strat Night 2024 Presented by Fender x Billboard Live TOKYO」は、ストラトキャスターを愛用するミュージシャンが集い、パフォーマンスを披露する。開催概要は以下の通り。
日程：2024年11月23日（土）1stステージ 開場16:00 開演17:00／2ndステージ 開場19:00 開演20:00
会場： Billboard Live TOKYO（東京都港区赤坂９丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス 4F）
なお、2024年10月1日の時点で出演者などは不明。チケット販売情報はフェンダー日本公式サイトおよびSNSでアナウンスするとのことだ。
フェンダーを代表するエレクトリックギター「ストラトキャスター」の誕生は1954年、数多くのミュージシャンに使用され、さまざまなジャンルの音楽シーンに影響を与えてきた。今回の「~Stratocaster 70th Anniversary~ The Strat Night 2024 Presented by Fender x Billboard Live TOKYO」は、ストラトキャスターを愛用するミュージシャンが集い、パフォーマンスを披露する。開催概要は以下の通り。
日程：2024年11月23日（土）1stステージ 開場16:00 開演17:00／2ndステージ 開場19:00 開演20:00
会場： Billboard Live TOKYO（東京都港区赤坂９丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス 4F）
なお、2024年10月1日の時点で出演者などは不明。チケット販売情報はフェンダー日本公式サイトおよびSNSでアナウンスするとのことだ。