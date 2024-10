フェンダーミュージック(以下、フェンダー)は、Billboard Liveとエレクトリックギター「ストラトキャスター」の70周年を記念したライブイベント「~Stratocaster 70th Anniversary~ The Strat Night 2024 Presented by Fender x Billboard Live TOKYO」を2024年11月23日、Billboard Live TOKYOで開催すると発表した

~Stratocaster 70th Anniversary~ The Strat Night 2024 Presented by Fender x Billboard Live TOKYOフェンダーを代表するエレクトリックギター「ストラトキャスター」の誕生は1954年、数多くのミュージシャンに使用され、さまざまなジャンルの音楽シーンに影響を与えてきた。今回の「~Stratocaster 70th Anniversary~ The Strat Night 2024 Presented by Fender x Billboard Live TOKYO」は、ストラトキャスターを愛用するミュージシャンが集い、パフォーマンスを披露する。開催概要は以下の通り。日程:2024年11月23日(土)1stステージ 開場16:00 開演17:00/2ndステージ 開場19:00 開演20:00会場: Billboard Live TOKYO(東京都港区赤坂9丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス 4F)なお、2024年10月1日の時点で出演者などは不明。チケット販売情報はフェンダー日本公式サイトおよびSNSでアナウンスするとのことだ。