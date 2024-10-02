2Æü¤Ïºå¿À¤ÈDeNA¤À¤±¤Ç15¿Í¤¬¥¯¥ÓÀë¹ð¡ª³ÆµåÃÄÊÔÀ®Ã´Åö¤ËÇä¤ê¹þ¤ß¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤
¡¡ÊÌ¤ì¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤ÎÂè1¼¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð´ü´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢2ÆüÌÜ¤Îºò1Æü¤Ïºå¿À¤Î5Áª¼ê¡¢DeNA¤Î10Áª¼ê¤¬¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥·¡¼¥º¥óÃæ¡È2ÅÙÌÜ¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡É¼Â»Ü¤Ë¸½¼ÂÌ£¡¢¤½¤Î¸úÍÑ¤È¤Ï¡©¡©¡©
¡¡ºå¿À¤Ï²Ã¼£²°Ï¡¡Ê32¡Ë¤éÁ´5Áª¼ê¤¬¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡£DeNA¤â°ì·³¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤ÊÂçÅÄÂÙ¼¨¡Ê34¡Ë¡¢ÆïËÜÂÙ»Ë¡Ê29¡Ë¤é¤¬°úÂà¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ÎÌç¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¶¹¤¤¡£
¡ÖÀïÎÏ³°Áª¼ê¤Î¶î¤±¹þ¤ß»û¤À¤Ã¤¿12µåÃÄ¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï´°Á´¤Ë·Á³¼²½¤·¤¿¡£º£Ç¯¸Â¤ê¤ÇÇÑ»ß¤ÎÊý¸þ¤Ç¤¹¡£¹Åç¤ÎÎëÌÚµåÃÄËÜÉôÄ¹¤¬¡Ø¸½¼ÂÅª¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç³ÍÆÀ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÀïÎÏ³°Áª¼ê¤Ë¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¤¡£º£²ó¡¢ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¸ÅÁã¤Î´Ø·¸¼Ô¤ä¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥³¥Í¤Î¤¢¤ëµåÃÄ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡×¡Êµå³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ºå¿À¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¹âÉÍÍ´¿Î¡Ê28¡Ë¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ïº£¤Ï¼õ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ä¤é¤¯¸·¤·¤¤½©¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤¬ÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Î¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ò´Þ¤àÇ¯2²ó³«ºÅ¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤«¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¸úÍÑ¤È¤Ï¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£