10月1日 発表

長野県中野市は10月1日、宮島礼吏氏によるマンガ「彼女、お借りします」とのコラボを行なうことを発表した。発表に合わせてXアカウントが開設された。

「彼女、お借りします」は大学生の主人公木ノ下和也が、ワケアリの美少女・水原千鶴との出会いをキッカケに人生が大きく変わっていく様子を描くラブコメ作品。作者の宮島氏が同市出身であることから今回のコラボが決定し、今後は様々な企画が展開される予定だという。Xアカウントでは「『宮島礼吏』先生と『彼女、お借りします』を応援して参りますので、ファンの皆様、何卒よろしくお願い申し上げます」とのコメントが投稿されている。

(C) 2017 KODANSHA Ltd. All rights reserved.