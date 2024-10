「JR品川駅京急改札前」POP UPストア初出店！ウメダチーズラボ

大阪・梅田から全国へ、チーズスイーツ専門店ならではの新感覚チーズスイーツ、驚きと感激のチーズスイーツを発信するウメダチーズラボが、2024年10月4日(金)〜10月15日(火)にJR品川駅京急改札前に初登場します。

大阪・梅田から全国へ、チーズスイーツ専門店ならではの新感覚チーズスイーツ、驚きと感激のチーズスイーツを発信するウメダチーズラボが、2024年10月4日(金)〜10月15日(火)にJR品川駅京急改札前に初登場。

■POP UPストア情報

販売期間:2024年10月4日(金)〜10月15日(火)

営業時間:10:30〜20:30

場所 :JR品川駅京急改札前POP UPストア

東京都港区高輪3丁目26番27号

■スプーンで食べるチーズケーキ

スプーンで食べるチーズケーキ(1個) 税込322円

★どのチーズ味がお好き?6種類のフレーバーから選べます。

メレンゲとカスタード、クリームチーズを合わせてつくった、ふわふわでなめらか食感のチーズケーキです。

そこにチーズパウダーを絶妙な配合で混ぜ、上品な甘みのマスカルポーネ、ワインに合いそうなゴルゴンゾーラをはじめ、カマンベール、パルメザン、ゴーダ、チェダーチーズの6種類のフレーバーから選べます。

チーズのクセの強さ

・「マ」スカルポーネ…クセがなく、上品な甘みとミルクの風味

・「カ」カマンベール…濃厚でクリーミーな味わい

・「ダ」ゴーダ…さわやかでクセが少なく、マイルドな味わい

・「チ」チェダー…ほんのりと感じる酸味とフルーティーな風味

・「パ」パルメザン…濃厚でコクがあり、塩気が強め

・「ゴ」ゴルゴンゾーラ…絶妙なクセを感じられてほのかな甘みとのバランスが○

■クッキー

愛されてロングランのクッキー 税込1,296円(8枚入)、1,944円(12枚入)、3,888円(24枚入)

ホワイトチョコレートをチーズクリームとチーズクッキーでサンドした5層構造に仕上げて、チーズクリームには、ゴルゴンゾーラとゴーダの2種類を使用し、濃厚でかつ食べやすくクセになってしまう、これまでにないチーズ感を味わえるクッキーです。

リピートしていただいて大阪の定番の手みやげになっています。

■お持ち帰りできる「飲めるチーズケーキ」

飲めるチーズケーキ 白たま(マイルドチーズ)・黒たま(クリーミーティラミス) 各税込648円

“持ち帰れる”飲めるチーズケーキです。

電球のような容器を振るごとに食感が変わるのが魅力で、振る回数によって異なる食感を楽しめます。

最初は軽く振っていただくと、口の中で程よい固形感を感じるくらいの食感で、かなり柔らかめのレアチーズケーキのようです。

それからさらに10回程振っていただくとクリーミーさが増してトロトロ食感になり、より飲む感じで楽しめます。

見た目もコロッとした丸ボトルに入って可愛らしいです。

■めっちゃティラミス

マスカルポーネとエスプレッソビスコッティの層が大人気!

マスカルポーネをふんだんに使ったザバイオーネクリームが濃厚で、エスプレッソを染み込ませたビスコッティと交互に重なり、その下にはエスプレッソクッキーを敷いて、仕上げにエスプレッソパウダーをふりかけ仕上げた絶品の「めっちゃティラミス」です。

テレビ番組に取り上げられたりして人気となっています。

人気の「めっちゃティラミス」 税込540円

