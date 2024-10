水の上で咲く魔法のお花のグリーティングカード！Jurianne Matter「マジックフラワー Antique」

amaは、日本正規販売代理店を務めるオランダのデザインスタジオ「Jurianne Matter(ユリアン・マター)」の新商品「マジックフラワー Antique」を2024年10月1日より販売中です。

Jurianne Matter「マジックフラワー Antique」

「マジックフラワー」は、水の上で咲くユニークなお花のグリーティングカードです。

水面を漂いながら花びらを開き、中に隠されたメッセージを紐解きます。

9月の合同展示会でも大好評だった新色「Antique」は、17世紀のオランダの画家からインスピレーションを得たカラーです。

冬のギフトシーズンに最適なシックで深みのあるアンティークブルーは、お誕生日、お祝い、お礼など日常のさまざまなシーンで、大切な方へほんの少しのサプライズをお届けします。

■マジックフラワーの送り方

セット内容は、お花1枚、封筒1枚、お花の中に入れるメッセージ用紙2枚です。

贈る方は、付属の用紙にメッセージを書いて、お花の中に入れパッケージの説明に従って花びらを折ります。

受け取られた方は、水の入ったお皿にお花を浮かべて待つこと30〜40秒後。

すると、2列の花びらがゆっくりと開き、中に隠されたメッセージがあらわれます。

また、「Antique」発売にあわせて「Festive」「Serene」もリニューアルしました。

紙の厚みが若干増し、手にした時の質感にさらにこだわりました。

■マジックフラワー全3色 各1,210円(税込)

お誕生日、お祝い、お礼など。

大切な方へささやかな驚きを届ける、とっておきのグリーティングカードです。

・Antique

Jurianne Matter マジックフラワー Antique

冬のお便りに最適なシックな新色アンティークブルー。

・Festive

Jurianne Matter マジックフラワー Festive

お誕生日やご出産祝いなど、あらゆるお祝いに最適な華やかなカラー。

・Serene

Jurianne Matter マジックフラワー Serene

ご結婚のお祝いやプロポーズに最適な純白のお花。

花びらの中に指輪を忍ばせると、幸せな驚きをお花が届けてくれます。

