子会社の商号変更について！双日テックイノベーション

双日テックイノベーションの連結子会社であるエヌビーアイ、Nissho Electronics(U.S.A) Corporation、Nissho Electronics Vietnam Company Limitedの3社は、9月30日までに実施された各社取締役会において、当該会社の商号変更を決議しました。

双日テックイノベーションの連結子会社であるエヌビーアイ、Nissho Electronics(U.S.A) Corporation、Nissho Electronics Vietnam Company Limitedの3社は、9月30日までに実施された各社取締役会において、当該会社の商号変更を決議。

1. 当該子会社の新商号

■エヌビーアイ株式会社について

新商号 :双日テックイノベーション・ビジネス株式会社

(略称: STech I Business)

(英文表記:Sojitz Tech-Innovation Business Co., Ltd)

本社所在地:東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア

代表者 :松岡 善右

事業内容 :RPA開発・ICTエンジニアをはじめとした信頼と安心の人材派遣サービスを提供

■Nissho Electronics (U.S.A)について

新商号 :Sojitz Tech-Innovation USA Co., Ltd

(略称: STech I USA)

本社所在地:226 Airport Parkway, San Jose CA 95110

代表者 :新田 学

事業内容 :IT先進国のアメリカから日本へ、最先端の技術を橋渡しする情報ステーション

■Nissho Electronics Vietnamについて

新商号 :Sojitz Tech-Innovation Vietnam Co., Ltd

(略称:STech I Vietnam)

本社所在地:Room 808, 8th Floor, Oriental Tower, 324 Tay Son,

Dong Da District, Ha Noi, Vietnam

代表者 :宮山 敦史

事業内容 :現地法人としてソフトウエアサービスを提供

2. 変更予定日:2024年11月1日

3. 商号変更の理由

同社は、2024年7月1日より商号を「日商エレクトロニクス株式会社」から「双日テックイノベーション株式会社」に変更することを決定しておりましたが、連結子会社の商号についても、双日グループとしての一体感をより強め、ブランド価値を高めるため、商号を変更するものです。

STech I ブランドシンボル

