更なる成長を目指す！双日テックイノベーション〖理念体系・ブランドシンボルを策定〗

双日テックイノベーションは、今後の更なる成長を目指し、本日10月1日付で企業理念の策定、ならびに略称:STech Iのブランドシンボルを策定。

STech Iは、1969年の創立以来、『Your Best Partner』を企業理念に掲げ、スタートアップをはじめとする数多くのグローバルパートナーとの協業により、IT業界の当たり前を変えるイノベーションを創出することに挑戦をし続けてきました。

2018年 双日システムズと合併、2019年 創立50周年を迎え、そして2024年7月に社名変更をして、新たなスタートを切りました。

複雑化・多様化が進み、社会課題が増加する時代に、ITは企業ビジネスを前進させる、より重要な要素となります。

■ブランドコンセプト

- Vision(ありたい姿) : ITで未来を切り拓く先駆者

- Mission(使命・存在意義) : Be Your Best Partner

- Values(提供価値) : お客さまが歩む先の道を照らし、次の未来をともにつくる

- 提供価値を支える3つの強み: 顧客理解力、提案力、実現力

■ブランドシンボル

新しい理念体系を反映して、ブランドシンボルを策定しました。

未来を切り拓く先駆者として、お客様に寄り添い、次の未来をお客さまとともにつくる想いが込められています。

デザインは、双日ブルーを基調とし、S(双日)、T(テクノロジー)、I(イノベーション)のトップラインに旧日商エレクトロニクスカラーでアクセントをつけ、Iの上部のラインは、右へ伸びていることで、未来を拓く先駆者を表しています。

