¥ï¥¤¥ó¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¼«Í³¤Ë 20¼þÇ¯¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥Æ¥¤¥ë¡× ¥Ï¡¼¥É¥ë²¼¤²¤ëÄó°ÆÂ³¡¹
¡Ö¥¢¥¤¥¹¤Î¼Â¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤È¥³¥é¥Ü¤â
¤¦¤ó¤Á¤¯ÉÔÍ×¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥ï¥¤¥ó¡£ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ç¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥ï¥é¥Ó¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ï¥¤¥ó¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥Æ¥¤¥ë¡×¤À¡£¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤¬¹ñÆâÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¤³¤Î9·î¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¿·¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡Ö¤³¤³¤íÄ·¤Í¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡£¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò4·î¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥Æ¥¤¥ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯À¤³¦¤Ç¤â½é¤á¤Æ¥ï¥¤¥ó½é¿´¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡×¡£¤½¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀ¤³¦Å¸³«¤¹¤ë¹ë¥«¥»¥é¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¼Ò¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÈÎÇäÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó»á¡£
¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥Æ¥¤¥ë¡×¤Ï01Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÈ¯Çä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥ï¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÁ´ÊÆâ1¤ÎÍ¢Æþ¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤ËÀ¤³¦¤Î»Ô¾ì¤«¤é°ú¤¹ç¤¤¤¬Áê¼¡¤®¡¢04Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ½é¾åÎ¦¡£µ¤·Ú¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ç²ÈÄí¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¹ë¥ï¥¤¥ó¤Ç¹ñÆâÈÎÇä¼ó°Ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ËµÞÀ®Ä¹¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â8·î¤Þ¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ106¡ó¡Ê¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤È°ÂÄêÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤º4ÉÊ¼ï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹¥¤ß¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÅ°ÄìÄÉµá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥ï¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¥¦¥£¥ë¥½¥ó»á¡Ë¡£
ÉÊ¼ï¤ä¥Æ¥í¥ï¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤ÎÅÁÃ£¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯Â¿¤¯¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿´¤ËÄ¾ÀÜÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î20Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï2ÅÀ¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤ÇÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃ´Åö¤¹¤ëáÄ´Ö½Õµ±»á¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÏÈà¤é¡Ê¥«¥»¥é¼Ò¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Êý¿Ë¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥Æ¥¤¥ë¤Î¼«Í³¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÆüËÜ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤½¤·¤Æ2Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Û¤ÉÄÌÇ¯¾¦ÉÊ¤òÄÉ²Ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¯¤ß¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡×¡£
¸½ºß¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï16SKU¡£ÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó¤Î°û¤ßÊý¤Ë¤Ï¤Þ¤À¹¤²¤é¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê¥ï¥¤¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤½÷À¤¬µ¤·Ú¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤à¸÷·Ê¤ò²¿ÅÙ¤«¸«¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ²È°û¤ß¤ÎÊ¸²½¤â¿»Æ©¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¹¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¥¦¥£¥ë¥½¥ó»á¡£
¶áÇ¯¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¡£¿·¤¿¤Ê°ûÍÑ¥·¡¼¥ó¡È¥¥ã¥ó¥×¥ï¥¤¥ó¡É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¤Î¼Â¡×¡Ê¹¾ºê¥°¥ê¥³¡Ë¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥É¥é¡¼ÉÕ¤´ë²è¾¦ÉÊ¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë11·î¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤âÍ½Äê¡£¥ï¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Äó°Æ¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥Æ¥¤¥ë¡×¤Î¼«Í³¤Ç³Ú¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥ï¥¤¥ó¤ÏÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤Ë²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£´Å¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥ï¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡Ø¥¤¥¨¥í¡¼¥Æ¥¤¥ë¡Ù¤é¤·¤¤È¯¿®¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¡ÊáÄ´Ö»á¡Ë¡£