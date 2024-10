直感的に操作ができる！tdi「DAiS Signage」

tdiは、リビングデザインセンターOZONEを運営する東京ガスコミュニケーションズが、tdiが提供するクラウド型デジタルサイネージ管理システム「DAiS Signage」により、施設DX化を行った事例を公開しました。

tdi「DAiS Signage」による施設DX化

また、本導入事例について、10月23〜25日に幕張メッセで開催される「デジタルマーケティングEXPO」展示会にて詳しく紹介します。

【東京ガスコミュニケーションズ株式会社 導入背景】

リビングデザインセンターOZONEを運営する東京ガスコミュニケーションズ株式会社は、2015年からデジタルサイネージの導入・運用を開始し、施設内のショールーム・ショップ情報やイベント、セミナー、サービス案内などで様々なコンテンツ配信を実施していました。

その運用の中、コンテンツの差し替え時の複雑さやシステムエラー解消までのリードタイムの長さなどが問題となっていたことから、エラーやミスを最小限にできる新たなクラウド型デジタルサイネージシステムの導入が検討されることとなりました。

複数製品を比較検討した結果、情報の更新がタイムリーにできることに加え、操作がしやすく、誰でも簡単に運用できる使い勝手の良さが決め手となり、DAiS Signageが導入されました。

【クラウド型デジタルサイネージ管理システム「DAiS Signage」概要】

お客様の運用にかかる手間を最小にすることを考えた、長期/大規模運用に長けたシステムです。

小売業での店舗DX化に向けた活用やリテールメディアとしての活用だけではなく、ゼネコン業界での情報共有用に利用されるなど、全国47都道府県、30,000台以上の稼働実績があります。

また、同社はDAiS Signageの提供に加え、デジタルサイネージの豊富な稼働実績や運用ノウハウを活かし、専用サポートセンターにてお客様に代わってデジタルサイネージの運用業務を支援します。

【展示会出展情報】

同社は、2024年10月23日(水)〜25日(金)に幕張メッセで開催される「デジタルマーケティングEXPO」に、DAiS Signageを出展し、かんたんでシンプルな基本操作や充実した機能群のデモンストレーション、施設・店舗DX化やリテールメディア活用事例のデモンストレーション、流通・小売業様の業務効率化ツール「タッチパネル注文システム」などを紹介します。

DAiS Signageの導入事例をデモンストレーション形式で体感できるのは展示会のみです。

この貴重な機会にぜひ本展示会の同社ブースへお越しください。

<デジタルマーケティングEXPO出展情報>

展示会名称 :「営業・デジタルマーケティングWeek」内「第14回 デジタルマーケティングEXPO秋」

日時 : 2024年10月23日(水)〜25日(金)10:00〜18:00(最終日のみ17:00まで)

会場 : 幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

小間番号 : A33-15(7ホール)

来場登録URL: https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1158760539226249-AJT

