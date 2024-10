【トミカプレミアムRacing マクラーレン ホンダ MP4/4】11月16日 発売予定価格:各1,980円

タカラトミーは、ミニカー「トミカプレミアムRacing マクラーレン ホンダ MP4/4」を11月16日に発売する。価格は各1,980円。

本商品は、マクラーレン・ホンダが1988年に使用したF1マシン「MP4/4」を立体化したミニカー。全16戦中15勝を挙げた伝説のF1マシンを「トミカ」ならではのサイズで再現しており、カウルの脱着も可能となっている。

ラインナップは、アイルトン・セナ選手が使用したカーナンバー「No.12」のほか、通販サイト「タカラトミーモール」限定でアラン・プロスト選手が使用したカーナンバー「No.11」も用意されている。

Manufactured under licence from McLaren Racing Limited. "McLaren" is a trademark of McLaren Services Limited.

(C) TOMY