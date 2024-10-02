¥á¥¥·¥³»Ë¾å½é¤Î½÷ÀÂçÅýÎÎ¤Ë¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥à»á¤¬½¢Ç¤¡Ö»ä¤ÏÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÄÊì¤Ç¤¢¤ê¡¢¿®¶Ä¤ò»ý¤Ä½÷À¡×´Ä¶ÌäÂê¤Î²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö
¥á¥¥·¥³»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë½÷À¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¥·¥³¤Î¼óÅÔ¥á¥¥·¥³»Ô¤Ç1Æü¡¢ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥à»á¡Ê62¡Ë¤¬½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¤´ü¤Ï6Ç¯¤Ç¤¹¡£
¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¡§
»ä¤ÏÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÄÊì¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿®¶Ä¤ò»ý¤Ä½÷À¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æº£Æü¤è¤ê¡¢¥á¥¥·¥³¹ñÌ±¤Î°Õ»×¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç·ûË¡¾å¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢
¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥à»á¤ÏÁ°¥á¥¥·¥³»ÔÄ¹¤Ç2007Ç¯¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¹ñÏ¢¤Î¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ÉÜ´Ö¥Ñ¥Í¥ë¡×¡ÊIPCC¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Çµ¤¸õÊÑÆ°¤ä´Ä¶ÌäÂê¤Î²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥à»á¤Ï¥ª¥Ö¥é¥É¡¼¥ëÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤È¤·¤Æ±ø¿¦¤äÍø¸¢¤ÎÇÓ½ü¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ëÏ©Àþ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢ÃË½÷¤ÎÊ¿Åù¤ä¡¢·ÐºÑÅª¼«Î©¤Ê¤É¤òÀ¯ºö¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°À¯¸¢²¼¤Î6Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÈÈºáÁÈ¿¥¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²áµîºÇ°¤È¤Ê¤ëÌó18Ëü¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼£°ÂÌäÂê¤Î²ò·è¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¢Ç¤¼°¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¸¥ë¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥à»á¤Ïº£¸å¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤È¶¦¤Ë°ÜÌ±ÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£