【スシロー×「クロミ」コラボ】10月9日 開催予定※なくなり次第終了

あきんどスシローは、サンリオのキャラクター「クロミ」とのコラボレーションを10月9日より開催する。

今回のコラボでは、クロミのピック、シールが付いた限定メニューが販売されるほか、マスコット付きソフトドリンクや、ファスナーポーチ付きの「ぷちローセット」が数量限定で提供される。また、各景品には今回のコラボ限定となる赤ずきんクロミ、白ずきんクロミも登場するなど、ファン必見の内容となっている。

コラボ開始に先駆け、メディア向けの試食会が実施されたので、本稿では限定メニューや景品などを撮り下ろしで紹介していく。

赤ずきんクロミ、白ずきんクロミが登場! ステッカーやピックが貰えるメニューが数量限定販売

コラボ限定限定ピック付きメニュー

商品名:軍艦3貫盛り(サーモン・ねぎまぐろ・甘えび)クロミ限定ピック付き

価格:280円~ ※店舗によって価格が異なる

販売期間:10月9日~ ピック手配総数54万枚分が無くなり次第終了

サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボしたお寿司メニューが登場する。「クロミ」の“クロ”をイメージした軍艦(海苔)の盛り合わせは、サーモン、ねぎまぐろ、甘えびの3種のネタにいくらがトッピング。お寿司にランダム付いてくるスシローコラボ限定のオリジナルピックは、赤いずきんと白いずきんをかぶったクロミやなかまキャラなど全12種が用意される。

【コラボ限定限定ピック付きメニュー】

「軍艦3貫盛り クロミ限定ピック付き」 価格:280円~ 販売期間:10月9日~

注文するとランダムで付いてくるピックがめちゃかわ

ピックは全12種

コラボ限定シール付きスイーツ

商品名:ブラックココアのホワイトチョコアイスケーキ クロミ限定シール付き

価格:300円~ ※店舗によって価格が異なる

販売期間:10月9日~ シール手配総数40.3万枚分が無くなり次第終了

スシローカフェ部と「クロミ」のコラボ商品が登場。「クロミ」をイメージしたブラックココアで表面を仕上げた、ホワイトチョコのアイスケーキとなっている。

まろやかなホワイトチョコムースとブラックココアの味わいのコントラストがよく、ムースの中に混ぜ込まれた焼きチョコの味と食感が楽しいアクセントに。アイスケーキにランダムで付いてくるスシローコラボ限定のオリジナルシールは全10種で、内2種はキラキラホログラムシールが用意される。

【コラボ限定シール付きスイーツ】

「ブラックココアのホワイトチョコアイスケーキ クロミ限定シール付き」 価格:300円~ 販売期間:10月9日~

付いてくるシールはランダム提供。ブラインドパッケージに入っている

クロミやその仲間たちと、スシローのお寿司が可愛くデザイン

裏は5%OFFクーポンの2次元コード付き

シールは全10種

2種だけキラキラホログラムシールとなっている

コラボ限定マスコット付きソフトドリンク

商品名:クロミコラボ限定マスコット付きソフトドリンク

価格:980円~ ※店舗によって価格が異なる

販売期間:10月9日~ マスコット手配総数11万個分が無くなり次第終了

※1人3個まで

コラボ期間中、「クロミ」のマスコットが付きソフトドリンクが販売される。マスコットは全3種でランダム提供。今回のコラボ限定の赤ずきんクロミ、白ずきんクロミもマスコットになって登場する。

対象となるドリンクはホワイトウォーター、ホワイトソーダ、烏龍茶、POPメロンソーダ、ペプシコーラ、さわやか白ぶどう、さわやか白ぶどうソーダ(一部店舗では対象ドリンクが異なる)となっている。

【コラボ限定マスコット付きソフトドリンク】

「コラボ限定マスコット付きソフトドリンク」 価格:980円~ 販売期間:10月9日~

マスコットは結構デカくて存在感がある。カバンなどに付けれる輪っか付き

ブラインドパッケージで提供される

コラボ限定の赤ずきんクロミと白ずきんクロミも登場。思わずシロミ(白身)、アカミ(赤身)と呼びたくなるが、あくまでもクロミの衣装違い

コラボ限定ファスナーポーチ付きメニュー

商品名:ぷちローセット クロミコラボ限定ファスナーポーチ付き

価格:580円~ ※店舗によって価格が異なる

販売期間:10月23日~ マスコット手配総数12.1万個分が無くなり次第終了

コラボ期間中、ミニシャリのお寿司4貫(えび、まぐろ、サーモン、たまご)、いくらの包み、ハンバーグ、デザートのゼリーがセットになった「ぷちローセット」に、コラボ限定の「クロミ」のオリジナルファスナーポーチが付いてくる。ファスナーポーチはオリジナルデザインの全5種がラインナップ。子どもだけでなく、「クロミ」ファンにも嬉しいメニューとなっている。

【コラボ限定ファスナーポーチ付きメニュー】

「ぷちローセット クロミコラボ限定ファスナーポーチ付き」 価格:580円~ 販売期間:10月23日~ メニューの下の敷いてあるシートもコラボ仕様となっており、シートは全5種からランダム提供される

ファスナー付きポーチは全5種

ブラインドパッケージ入りでランダム提供される

今回の「クロミ」コラボと合わせて、スシローではお得なフェアの開催や新メニューも多数登場する。秋を感じさせるさんまなどを使用したお寿司のほか、ラーメンや唐揚げといったスシローならではのサイドメニューも充実しているので、こちらもぜひ楽しんでいただきたい。

「大鮪大とろ」 価格:110円~ 販売期間:10月2日~ 販売予定総数950万食

「天然インド鮪中とろとねぎとろ手巻」 価格:400円~ 販売期間:10月2日~

「天然インド鮪ねぎとろ手巻」 価格:260円~ 販売期間:10月2日~

「ほたててんこ盛り」 価格:360円~ 販売期間:10月2日~10月14日 販売予定総数56万食

「超大切りうなぎ」 価格:180円~ 販売期間:10月2日~10月27日 販売予定総数178万食

「さんま」 価格:180円~ 販売期間:10月2日~11月10日 販売予定総数173万食

「山海の幸 天ぷら盛り(えび天)」 価格:410円~ 販売期間:10月2日~

唐揚げ専門店「壱席弐鶏」の「鶏の唐揚げ」が期間限定で登場。価格:360円~ 販売期間:10月2日~10月14日 販売予定総数24万食

「長岡生姜醤油ラーメン」 価格:460円~ 販売期間:10月2日~10月27日 販売予定総数75万食

(C) 2024 SANRIO CO., LTD