ウェブブラウザ「Firefox 131」の正式版が公開されました。アクティブでないバックグラウンドのタブにカーソルをあわせた時にプレビューが表示されるようになったほか、一時的な許可が最大1時間持続するようになっています。Firefox 131.0, See All New Features, Updates and Fixeshttps://www.mozilla.org/en-US/firefox/131.0/releasenotes/

◆バックグラウンドのタブにカーソルをあわせた時にプレビューが表示されるようにアクティブでないタブにカーソルをあわせることでプレビューが表示されるようになり、タブを切り替えることなく目的のタブを見つけることが容易になりました。◆一時的に与えた許可が最大1時間持続するようにサイトが位置情報などの使用許可を求めた際に「許可」をクリックすると一時的な許可を行う事ができます。アドレスバーの左側でサイトに与えている許可の一覧を確認したり、許可を取り消したりすることが可能です。Firefox 131からは一時的な許可を与えた場合、1時間が経過するかタブを閉じるまで許可が持続するようになりました。◆タブの一覧表示機能のアイコンが更新される開いているタブを縦に一覧表示する機能のボタンのアイコンが更新されました。◆開発者向けの変更点・テキストフラグメントをサポートしました。・「SVGGraphicsElement.nearestViewportElement」および「SVGGraphicsElement.farthestViewportElement」が削除されました。・「SameSite=None」かつSecure属性がないCookieを拒否するようになりました。・パーティションCookie(CHIPS)をサポートしました。◆その他の変更点・翻訳機能の初期選択において前回使用した言語を考慮するようになりました。・翻訳機能がスウェーデン語に対応しました。また、Firefox 131には複数のセキュリティバグフィックスが含まれています。なお、次期メジャー版となる「Firefox 132」は現地時間の2024年10月29日にリリース予定です。