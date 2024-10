回転寿司スシローと、サンリオの人気キャラクター・クロミがコラボレーション!

コラボ限定ピックやシール、マスコットやポーチなどのグッズがついたメニューなどが、期間限定・数量限定で登場します。

スシロー「#スシロークロミ化計画」

開催期間:2024年10月9日(水)より期間限定

販売店舗:全国のスシロー店舗

「#スシロークロミ化計画」とは、世界をクロミとKUROMIESでいっぱいにする企画。

クロミのメッセージを伝えていくことでクロミに共感し、クロミと共になりたい自分になっちゃう仲間「KUROMIES(クロミーズ)」を増やします!

今回のコラボ企画では、「白いずきんをかぶったクロミ」「赤いずきんをかぶったクロミ」が特別に登場☆

軍艦3貫盛り(サーモン・ねぎまぐろ・甘えび)クロミコラボ限定ピック付き

価格:税込280円〜 ※店舗によって価格が異なります。

販売期間:2024年10月9日(水)〜 ※ピックがなくなり次第終了

「クロミ」の「クロ」をイメージした軍艦(海苔)の盛り合わせは、女性に人気のサーモン、ねぎまぐろ、甘えびの3種のネタにいくらをトッピング。

おすしについてくるスシローコラボ限定のオリジナルピックは「赤いずきんをかぶったクロミ」「白いずきんをかぶったクロミ」や、なかまキャラなど全12種類!

コラボ限定ピックはランダム提供。

どのピックと出会えるかはお楽しみです☆

※1日の販売数に限りがあります

※お持ち帰り・デリバリー対象外です

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

ブラックココアのホワイトチョコアイスケーキ クロミコラボ限定シール付き

価格:税込300円〜 ※店舗によって価格が異なります。

販売期間:2024年10月9日(水)〜 ※シールがなくなり次第終了

「クロミ」の「クロ」をイメージしたブラックココアで表面を仕上げたホワイトチョコのアイスケーキ。

まろやかなホワイトチョコムースとビターなブラックココアは相性抜群!

ムースの中に混ぜ込んだ焼きチョコの味と食感が楽しいアクセントになっています。

アイスケーキについてくるスシローコラボ限定のオリジナルシールは全10種類。

うち2種類はキラキラホログラムシールになっています。

コラボ限定シールはランダムです。

※1日の販売数に限りがあります

※お持ち帰り・デリバリー対象外です

クロミコラボ限定マスコット付きソフトドリンク

価格:税込980円〜 ※店舗によって価格が異なります。

販売期間:2024年10月9日(水)〜 ※マスコットがなくなり次第終了

コラボ限定デザインのマスコット付きソフトドリンクが登場!

ホワイトウォーター、烏龍茶、POPメロンソーダ、ペプシコーラなどの対象のソフトドリンクとマスコットがセットになっています。

コラボ限定マスコットはランダムで提供。

「クロミ」、「赤いずきんをかぶったクロミ」、「白いずきんをかぶったクロミ」の3種類のうち、いずれかひとつもらえます。

※1人3個まで

※1日の販売数に限りがあります

※店舗によって対象ドリンクが異なる場合があります

※お持ち帰り・デリバリー対象外です

ぷちローセット クロミコラボ限定ファスナーポーチ付き

価格:税込980円〜 ※店舗によって価格が異なります。

販売期間:2024年10月9日(水)〜 ※マスコットがなくなり次第終了

ミニしゃりのおすし4貫(えび、まぐろ、サーモン、たまご)に、いくらの包み、ハンバーグにデザートのゼリーのセット。

おすしに敷かれているシートのデザインは全部で5種類。

そしてコラボ限定の「クロミ」オリジナルファスナーポーチがついてきます。

ファスナーポーチはオリジナルデザインの全5種類。

シートとファスナーポーチはいずれもランダムでの提供です。

※1日の販売数に限りがあります

※ゼリーの味は変更になる場合があります

※お持ち帰り・デリバリー対象外です

白いずきん&赤いずきんのクロミが登場!

「#スシロークロミ化計画」は、2024年10月9日(水)より期間限定・数量限定で開催です。

