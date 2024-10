トラストコミュニケーションが、「もったいない」がお得に変わるクーポンアプリ「finear(フィニア)」を2024年10月1日にリリースしました。

トラストコミュニケーション「finear」

トラストコミュニケーションが、「もったいない」がお得に変わるクーポンアプリ「finear(フィニア)」を2024年10月1日にリリース。

■【新潟密着】「もったいない」がお得に変わるクーポンアプリ「finear(フィニア)」とは

モノやサービスの価格上昇が続く一方、日本では年間612万トン、ここ新潟県でも年間9万トンもの食品ロスが発生しています。

また、美容室やリラクゼーションサロンなどにおいても予約キャンセルによる機会ロスが深刻な課題になっています。

finearは、そんな「ワケあって行き場を失ったモノやサービス」をお得に利用できるアプリです。

当日キャンセルや商品入替、余剰在庫などの理由でまだ安全に食べられるのに廃棄対象になる食品、予約の取り消しや閑散期等によって発生した空き時間などのサービスをお得に利用できます。

finearが目指すのは、食品ロス・機会ロスをみんなで解決し、地域に無駄のないリサイクル型の経済システムを作り出すこと。

消費者も、店舗も、地球も嬉しいサステナブルな取り組みです。

ただのクーポンを提供するアプリではなく、使えば使うほど社会に貢献できる新しい仕組みを導入しています。

お買い物のたびに、地域支援や環境保護などの取り組みに参加でき、より良い未来を築く力になります。

<finear公式ホームページ>

https://finear.jp/

■finearの使い方

finear 操作画面

finearの利用はスマホひとつでOK。

使いやすい操作画面とシンプルな設計で、どなたでもお得かつ気軽に社会貢献に参加できます。

マップ上の現在地から掲載店を探すことができ、気になるお店が簡単に見つかる、多彩な検索機能もポイントです。

STEP1:アプリをダウンロード

App StoreもしくはGoogle Playでアプリをダウンロード。

画面の表示に従って必要事項を入力し、会員登録を行います。

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/finear/id6471039072

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.trust.finear&pli=1

STEP2:クーポンを選択

お得なクーポンは月額550円で何度でも利用可能。

店舗名やカテゴリー、地図からお店を探して、使いたいクーポンを選択します。

STEP3:店舗でクーポンを利用

クーポン選択時に設定した来店予定時刻までに来店していただき、店舗でスマホ画面に表示される番号を提示、現地決済をしてクーポン利用完了です。

※店舗によっては別途予約が必要となる場合があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post もったいないがお得に変わるクーポンアプリ!トラストコミュニケーション「finear」 appeared first on Dtimes.