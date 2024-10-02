ËÜÅç½ãÀ¯¡õ¾åÂ¼¸¬¿®¡¢¡ÈÎø¡É¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½é¡¹¤·¤¤À©Éþ»Ñ¸ø³«¡¡¡ØÌ¤À®Ç¯¡Ù¸¶ºî¼Ô¤¬Àä»¿¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÜÅç½ãÀ¯¤ÈONE N' ONLY¤Î¾åÂ¼¸¬¿®¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÌ¤À®Ç¯¡ÁÌ¤½Ï¤Ê²¶¤¿¤Á¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ë¿Ê¹ÔÃæ¡Á¡Ù¡Ê11·î4Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ·îÍË¿¼Ìë¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬2Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ý¤À¤é¤±¤Î¾åÂ¼¸¬¿®¤È´ó¤êÅº¤¦ËÜÅç½ãÀ¯
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÇÁ´À¤³¦643Ëü¥Ó¥å¡¼Ä¶¤òµÏ¿¤¹¤ëÆ±Ì¾¿Íµ¤BLºîÉÊ¡£ÍµÊ¡¤À¤¬°¦¤Î¤Ê¤¤²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Â¾¿Í¤ËÌµ´Ø¿´¤Ê¿åÌµÀ¥¿Î¡ÊËÜÅç¡Ë¤ÈË½ÎÏÅª¤ÊÉã¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¡¢Å¬Åö¤Ê¸ÀÍÕ¤È¡ÈÉÔÎÉ¡É¤È¤¤¤¦²¾ÌÌ¤ÇËÜ¿´¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ëÇËÅ·¹Ó¤ÊÌäÂê»ù¡¦ÉÈÀîÀ²´î¡Ê¾åÂ¼¡Ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤À¡ÈÎø¡É¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÀµÈ¿ÂÐ¤ÇÌ¤½Ï¤Ê2¿Í¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¡¢¤â¤É¤«¤·¤¯¤â½é¡¹¤·¤¤½ã°¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡º£²ó¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï2Ëç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£1ËçÌÜ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê²¿¤â¤Ê¤¤Éô²°¤Ë½À¤é¤«¤¤¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àÃæ¡¢À©Éþ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤«¤é¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë2¿Í¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ìÊý¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î²°¾å¤ÇºÂ¤ê¹þ¤à2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬¤É¤³¤«¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¡¢ÉÈÀî¤ÎËË¤Ë¤ÏÄË¡¹¤·¤¤¤¢¤¶¤â¡£½ý¤À¤é¤±¤ÎÉÈÀî¤È¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤â¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¿åÌµÀ¥¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ê2Ëç¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤À¡ÈÎø¡É¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤2¿Í¤¬¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî½é¤Î±ÇÁü²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼ÆÃÊó¤Ï¡¢2¿Í¤¬¡Ö¤³¤Î´¶¾ð¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤é¤ÊÇò¤¤Éô²°¤ÇÉÔ°Õ¤ËÌÜ¤¬¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤ä¡¢²°¾å¤Ç¸ß¤¤¤ò¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¡¢´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤Î¸åÈ¾¤Ç¿åÌµÀ¥¤¬¸ì¤ë¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï3¼ïÎà¤Î¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¡£²Ã³²¼Ô¡¢Èï³²¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ëµ´Ñ¼Ô¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢½»¤à³¤¤âÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿å¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤»¤ê¤Õ¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ËÌµ´Ø¿´¤Ê¿åÌµÀ¥¤¬¥¯¥é¥¹¤ÎÌäÂê»ù¤Ç¤¢¤ëÉÈÀî¤È´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤ÄÁ°¤Î¿´¶¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÚ¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤2¿Í¤Î»Ñ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢´°À®¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼ÆÃÊó¤ò°ìÂÀè¤Ë¸«¤¿¸¶ºî¼Ô¡¦¥Ò¥Ì¥ó»á¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£¿åÌµÀ¥¤ÈÉÈÀî¤È¤·¤Æ¤¿¤¿¤º¤à2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÀ©Éþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¿ÎÌò¤Î½ãÀ¯¤¯¤ó¤ÏÁ¡ºÙ¤ÇÌµ°¦ÁÛ¤ÊÈþ¾¯Ç¯Ìò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢À²´îÌò¤Î¸¬¿®¤¯¤ó¤â´é¤Î½ý¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯»÷¹ç¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å¤ËTVer¤Ç1½µ´Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ý¤À¤é¤±¤Î¾åÂ¼¸¬¿®¤È´ó¤êÅº¤¦ËÜÅç½ãÀ¯
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÇÁ´À¤³¦643Ëü¥Ó¥å¡¼Ä¶¤òµÏ¿¤¹¤ëÆ±Ì¾¿Íµ¤BLºîÉÊ¡£ÍµÊ¡¤À¤¬°¦¤Î¤Ê¤¤²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Â¾¿Í¤ËÌµ´Ø¿´¤Ê¿åÌµÀ¥¿Î¡ÊËÜÅç¡Ë¤ÈË½ÎÏÅª¤ÊÉã¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¡¢Å¬Åö¤Ê¸ÀÍÕ¤È¡ÈÉÔÎÉ¡É¤È¤¤¤¦²¾ÌÌ¤ÇËÜ¿´¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ëÇËÅ·¹Ó¤ÊÌäÂê»ù¡¦ÉÈÀîÀ²´î¡Ê¾åÂ¼¡Ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤À¡ÈÎø¡É¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÀµÈ¿ÂÐ¤ÇÌ¤½Ï¤Ê2¿Í¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¡¢¤â¤É¤«¤·¤¯¤â½é¡¹¤·¤¤½ã°¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡º£ºî½é¤Î±ÇÁü²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼ÆÃÊó¤Ï¡¢2¿Í¤¬¡Ö¤³¤Î´¶¾ð¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤é¤ÊÇò¤¤Éô²°¤ÇÉÔ°Õ¤ËÌÜ¤¬¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤ä¡¢²°¾å¤Ç¸ß¤¤¤ò¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¡¢´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤Î¸åÈ¾¤Ç¿åÌµÀ¥¤¬¸ì¤ë¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï3¼ïÎà¤Î¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¡£²Ã³²¼Ô¡¢Èï³²¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ëµ´Ñ¼Ô¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢½»¤à³¤¤âÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿å¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤»¤ê¤Õ¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ËÌµ´Ø¿´¤Ê¿åÌµÀ¥¤¬¥¯¥é¥¹¤ÎÌäÂê»ù¤Ç¤¢¤ëÉÈÀî¤È´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤ÄÁ°¤Î¿´¶¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÚ¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤2¿Í¤Î»Ñ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢´°À®¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼ÆÃÊó¤ò°ìÂÀè¤Ë¸«¤¿¸¶ºî¼Ô¡¦¥Ò¥Ì¥ó»á¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£¿åÌµÀ¥¤ÈÉÈÀî¤È¤·¤Æ¤¿¤¿¤º¤à2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÀ©Éþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¿ÎÌò¤Î½ãÀ¯¤¯¤ó¤ÏÁ¡ºÙ¤ÇÌµ°¦ÁÛ¤ÊÈþ¾¯Ç¯Ìò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢À²´îÌò¤Î¸¬¿®¤¯¤ó¤â´é¤Î½ý¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯»÷¹ç¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å¤ËTVer¤Ç1½µ´Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£