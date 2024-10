Apple Vision Pro向けのサードパーティー製YouTubeアプリ「Juno」が、App Storeから削除されました。開発者のクリスチャン・セリグ氏によると、同アプリはGoogleから「YouTubeのガイドラインに違反している」と警告を受けてから数か月後に削除されたそうです。Juno for YouTube has been removed from the App Store

Googleは Apple Vision Pro向けのYouTubeアプリをリリースしておらず、Netflixなどの動画アプリも専用アプリをリリースしていません。そのため、Apple Vision ProでYouTubeを視聴するにはSafariからYouTubeを開く必要があり、動画を再生するとApple純正の動画プレイヤーで動画が再生されます。なお、Googleは2024年2月にApple Vision Pro向けのYouTubeアプリについて「ロードマップ上にある」と報告しているものの、その後、続報はありません。そこで、セリグ氏はApple Vision ProでYouTubeを視聴するためにYouTubeビュアーアプリのJunoを開発しました。Junoは没入型の360度動画や180度動画を視聴できるだけでなく、ピンチ操作やドラッグ操作でYouTube内のコンテンツを操作したり、Siriを使って再生・一時停止などをコントロールしたりすることも可能。ただし、YouTubeの広告をブロックしておらず、セリグ氏は「ブラウザ拡張機能のように、YouTube用のウェブラッパーとして機能するだけです」と説明していました。そんなJunoは、2024年4月になってGoogleから「JunoがYouTubeのガイドラインに準拠しておらず、YouTubeが承認しない方法でウェブサイトを変更し、YouTubeの商標やアイコンを利用している」という警告を受けます。以下はセリグ氏がYouTubeから受け取ったガイドライン違反を通知するメールのスクリーンショット。しかし、セリグ氏は「Junoは単なるウェブビュアーであり、CSSを変更することでウェブサイトと動画プレイヤーをより『visionOS』らしくみせるだけのブラウザ拡張機能です。ウェブサイト上に既にあるロゴ以外に新しいビジュアル要素が追加されることはなく、『YouTube向け』という単語を利用することはYouTubeの利用規約で許可されているはずです」と述べ、YouTubeのガイドラインに違反していないと主張していました。ただし、YouTubeの利用規約には「YouTubeやYou-Tubeなど、YouTubeという単語とYouTubeブランド名の略称や頭字語は、アプリケーションの全体的な名前と組み合わせて使用しないでください。」という記載があります。Junoの正式名称は「Juno for YouTube」であるため、利用規約に違反していることは明らかです。そして、現地時間の2024年10月1日になってJunoがApple Vision Pro向けApp Storeから削除されたことが明らかになっています。セリグ氏は「残念なお知らせですが、 Juno for YouTubeはApp Storeから削除されました。作成するのはとても楽しかったです。使用して楽しんでくださった皆さんに感謝します」とポストしました。セリグ氏は自身のブログ上で、「YouTubeは特に説明も譲歩もしませんでした。そして数分前、Appleから『JunoがApp Storeから削除された』というメールを受け取りました」と報告しています。なお、セリグ氏はサードパーティー製のRedditビュアーアプリであるApolloを開発していた人物。RedditでAPIが有料化されたことで、セリグ氏はApolloのサービスを終了しましたが、Junoでも同様にアプリの削除に抗う予定はないとのことです。RedditのAPI有料化でサードパーティーアプリの「Apollo」がサービス終了を発表 - GIGAZINE