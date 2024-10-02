¡Ö¤³¤ì¤ÏÂÅÅö¤Ê·ë²Ì¡×CL¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë´°ÇÔ¤ÎPSG¡Ä¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤ËÉé¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡Ä¡×
¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(PSG)¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Ç¤Î´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Àá¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¤È¤Î½éÀï¤òÀ©¤·¤¿PSG¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÂÐÀï¡£20Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤¤ì¤º¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¡£¸åÈ¾¤Ï²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤òºî¤ê¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¤ä¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
Âè2Àá¤Ë¤·¤ÆCL½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢Ä¾Á°¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ÎÌäÂê¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥¹¥Þ¡¼¥Ì¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ÎÉÔºß¤¬¶Á¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¹½ÃÛ¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Î1Ê¬¤«¤éÁê¼ê¤¬¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¹¶·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¡Ø¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¥×¥ì¡¼¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï»î¹ç¤Î°ìÉô¤À¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¾¡Íø¤«¤é¤Ï±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡Ö¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ï5¡¢6Ç¯¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò1Ç¯2¥«·îÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤¬º£¡¢¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö²æ¡¹¤Ï¶õÃæÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¤¤¤äÀ¤³¦¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Î1¤Ä¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2ÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Á´°÷¤¬²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡ÖÇÔËÌ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ë¡£ÇÔËÌ¤ò¸Ä¿Í¤Î¥ß¥¹¤Î¤»¤¤¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£2¼ºÅÀÌÜ¤Ï¤è¤ê¤¦¤Þ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅöÁ³¤Î¾¡Íø¤À¡£¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬¼ºÅÀ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂÅÅö¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡×
CL¡õEL¤ÎÁ´»î¹ç¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¡ª
¥·¡¼¥º¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Þ¤ë¤´¤È¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª
WOWOW¤ÇCL¡õEL¤ò´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
Á°Àá¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¤È¤Î½éÀï¤òÀ©¤·¤¿PSG¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÂÐÀï¡£20Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤¤ì¤º¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¡£¸åÈ¾¤Ï²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤òºî¤ê¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¤ä¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Î1Ê¬¤«¤éÁê¼ê¤¬¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¹¶·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¡Ø¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¥×¥ì¡¼¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï»î¹ç¤Î°ìÉô¤À¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¾¡Íø¤«¤é¤Ï±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡Ö¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ï5¡¢6Ç¯¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò1Ç¯2¥«·îÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤¬º£¡¢¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö²æ¡¹¤Ï¶õÃæÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¤¤¤äÀ¤³¦¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Î1¤Ä¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2ÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Á´°÷¤¬²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡ÖÇÔËÌ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ë¡£ÇÔËÌ¤ò¸Ä¿Í¤Î¥ß¥¹¤Î¤»¤¤¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£2¼ºÅÀÌÜ¤Ï¤è¤ê¤¦¤Þ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅöÁ³¤Î¾¡Íø¤À¡£¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬¼ºÅÀ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂÅÅö¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡×
CL¡õEL¤ÎÁ´»î¹ç¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¡ª
¥·¡¼¥º¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Þ¤ë¤´¤È¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª
WOWOW¤ÇCL¡õEL¤ò´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é