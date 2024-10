服を着たままハンズフリーで使用！メデラ「スイング・マキシ ハンズフリー電動さく乳器」

メデラは、授乳ブラに挟んで、服を着たままハンズフリーでさく乳できる「スイング・マキシ ハンズフリー電動さく乳器」を2024年10月1日より、一部ECサイトで先行販売中です。

メデラ「スイング・マキシ ハンズフリー電動さく乳器」

製品名称 :スイング・マキシ ハンズフリー電動さく乳器

希望小売価格 :26,700円(税抜き) 29,370円(税込み)

Web先行販売開始日:2024年10月1日より順次販売開始

従来のさく乳器はさく乳した母乳をボトルに集めるため、さく乳中ずっと手でさく乳器を支える必要がありましたが、「スイング・マキシ ハンズフリー電動さく乳器」は、さく乳用のカップを授乳ブラの中に入れ母乳を集めるため、ハンズフリーでさく乳することが可能になります。

両手が空くため、さく乳時間もママのフリータイムとして活用することができ、さらに服を着たままでさく乳できるので、周りを気にせず、リラックスして過ごせます。

また、カップが2つ付属しており、両胸同時にさく乳できるため、さく乳時間の短縮にもつながり、さらに両胸同時さく乳によって、さく乳できる母乳量も18%アップすることが研究により明らかになっています*1。

カップの形状は乳房の形や構造に関する科学的知見をもとに、工夫が施された解剖学的デザインになっており、カップの重量は片胸分で76g(食パン1枚分)と、とても軽量なので、快適にさく乳することができます。

洗浄が必要なパーツも3つだけ(片胸分)なので、組み立てもお手入れもとても簡単です。

本製品は、他国でも販売が開始されており、カナダとドイツで行われた消費者テストでは、約150人の母親が参加し、92%以上の母親が使い心地と母乳分泌量に満足していると回答しています。

さらに、参加者の95%がスイング・マキシ ハンズフリー電動さく乳器を友人に勧めたいと回答し、その効率性と使いやすさが実証されました*2。

発売を記念して、メデラの公式Instagramでキャンペーンを実施します。

該当の投稿をシェアで抽選で10名様に、スイング・マキシ ハンズフリー電動さく乳器をプレゼントします。

プレゼントキャンペーン詳細( https://www.medelaonline.jp/new/2024-09-27-093627.html )

【販売サイト】

・メデラ公式オンラインショップ

https://www.medelaonline.jp/new/2024-09-20-142939.html

・Medela(メデラ)公式楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/medela/101046738/

・Amazon.co.jp

*1 Prime DK et al. Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression. Breastfeed Med. 2012; 7(6):442-447

*2 2024年にカナダとドイツで約150人の母親を対象に実施した消費者調査の結果

