搾りたてオリーブオイルの試飲も壱岐オリーブ園「オリーブの収穫体験」

壱岐オリーブ園「オリーブの収穫体験」

壱岐オリーブ園は、長崎県の離島、壱岐の島にある壱岐オリーブ園にて2024年10月10日よりオリーブの収穫体験を開催。

■概要

オリーブ実の収穫を、30分〜1時間手摘みにて収穫を体験してもらいます。

係りの者が、園内収穫指定場所へ案内、取り方の指導も行います。

・収穫かごは、無料でお貸しします。

収穫終了後、ソフトドリンクの提供(オリーブ茶、ジンジャーシロップなど)

その後、オリーブの搾油工場見学(時間帯によっては、稼働していない場合もあります。)

そして、搾りたてオリーブオイル(無濾過)の試飲も体験してもらいます。

元祖「飲むオリーブオイル」

壱岐オリーブ園オリジナル商品のショッピングも出来ます。

オリーブ商品 食品

オリーブ商品 化粧品

初心者歓迎、所要時間は2時間となっていますが、1時間の短時間でも受け付けています。

壱岐の自然を感じながら、のんびりオリーブの収穫体験をしてみませんか?

収穫体験はこちら「じゃらん」からお申込できます!

https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000214463/activity_plan/?fromPage=spotHistory&asobiKbn=1

