40cm3エンジンチェンソー相当のパワー！ハスクバーナ・ゼノア『Gi400／Gi400T』

ハスクバーナ・ゼノアは、造園・農業・林業プロ・アーボリストと幅広い層に適したバッテリーチェンソー『Gi400/Gi400T』の発売を記念したキャンペーンを開催します。

ハスクバーナ・ゼノア『Gi400/Gi400T』

【キャンペーン概要】

開催期間:2024年10月1日(火)〜12月24日(火)

内容 :キャンペーン期間中、対象の3点をセットで購入されたお客様に

バッテリーBLi200/1個をプレゼント!

【Gi400T/Gi400 主な特徴】

プロが満足する40cm3エンジンチェンソー相当のパワー、取り回しの良さ、そして耐久性。

チェンソーメーカーの技術が詰まったワンランク上のバッテリーチェンソー。

Gi400T

Gi400

■圧倒的な鋸断性能

モーターとバッテリー制御システムを向上させ、エンジンチェンソー40 cm3 相当の出力を発揮。

(BLi200Xを使用した場合)

■抜群のバランスと高い操作性

部品の配置を最適化し、ジャイロフォースを低減。

長時間の枝払い作業も楽に行えます。

造園・林業・薪造りなどあらゆるシーンでより快適でより正確な作業を実現します。

抜群のバランスと高い操作性

■プロが満足する耐久性・冷却性

独自開発のクーリングシステムは常にバッテリーとコントロールユニットを冷却し、長時間の作業を可能にします。

マグネシウムダイカスト製のバーマウントは高い剛性で負荷に強く、どんな環境でもパワフルな性能を発揮します。

優れた耐久性・冷却性

【Gi400T/Gi400 主要諸元】

Gi400T/Gi400 主要諸元

