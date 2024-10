スウェーデン鋼のハンドメイド手斧」プレゼント！第5回JLC「全クラス金メダル獲得記念キャンペーン」

ハスクバーナ・ゼノアがスポンサーを務めた第5回JLCで、プロフェッショナルクラスは高山亮介選手、ジュニアクラスは山岡空選手、レディースクラスは武藤唯選手が金メダルを獲得し、TEAM HUSQVARNAが全クラス1位を独占。

2024年9月に行われた、WLCオーストリア大会に日本代表として出場されました。

今回、この快挙を記念したキャンペーンを開催します。

(※)「高山亮介選手」の「高」は「はしご高」が正式表記。

【キャンペーン概要】

開催期間 : 2024年10月1日(火)〜12月24日(火)

内容 : 対象機種のチェンソー購入で「スウェーデン鋼のハンドメイド手斧」をプレゼント

お問い合わせ: お問い合わせはお近くの販売店まで。

