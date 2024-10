子供たちが世界陸上・デフリンピックのアスリートと一緒に楽しむ！TOKYO FORWARD 2025 子供スポーツ体験教室

2025年、2つの国際的なスポーツ競技大会「世界陸上」と「デフリンピック」が東京で開催されます。

今回、世界陸上やデフリンピックで活躍するアスリートと、子供たちがきこえる・きこえないにかかわらず一緒にスポーツを楽しみながら、大会の多様な魅力に触れることのできる『TOKYO FORWARD 2025 子供スポーツ体験教室』を全4回で実施します。

◆第一回:「防災×デフリンピック」10月6日(日)

聴覚障害者は聞こえない、聞こえにくいことから、大規模な災害の際に情報が得られず、避難方法や避難場所がわからない、周囲から聴覚障害者であることが理解されず周囲とのコミュニケーションがうまく取れないなどの困りごとがあります。

今回は、デフアスリートと一緒にスポーツを通じて災害時に役立つ行動を身に付けます(※)。

大きな災害時にはどういった対応が必要となるのか、また、きこえない人にはどういったサポートが大事になるのかを、スポーツを通じて考えながら学びます。

※防災技術と体力を競う、防災スポーツ(R)プログラム『防リーグ(R)』と連携。

◆『防リーグ』とは…

「火災時の煙避難」や「負傷者の搬送」といった災害前後に役立つ様々な防災の知識と技を、競技性を持たせ楽しみながら身体で覚えるプログラム。

◆『TOKYO FORWARD 2025 子供スポーツ体験教室』について

本事業は、世界の舞台で活躍するトップアスリートたちと、子供たちが一緒にスポーツを楽しめる貴重な機会を提供するプログラムであり、きこえる・きこえないにかかわらず参加できる、スポーツを通じて多様性と協力を体感できる場です。

《第1回「防災×デフリンピック」実施概要》

■日時 :2024年10月6日(日) 10:00〜12:00(予定)

※メディア受付 9:30〜9:50

■場所 :東京都立中央ろう学校

(〒168-0073 東京都杉並区下高井戸2-22-10)

※アクセス https://chuo-sd.metro.ed.jp/site/zen/entry_0000010.html

■参加者:30名(一般募集)

■内容:

(1) 座学防災の知識/被災時に聴覚障害者が困ること/デフリンピックについて 等

(2) 自己紹介等のチームコミュニケーション

(3) 防災スポーツ体験

「キャタピラーエスケープ」「レスキュータイムアタック」「キャットサイクルレース」「ゴー!ゴー!キャリー」の4種目を行い、チームごとにタイムや正確性等を競います。

また、競技終了後は「防災知識トレーニング」というクイズ形式で、防災に関する知識を身に付けていきます。

(4) フォトセッション

(5) 囲み取材(ゲスト、参加者)

キャタピラーエスケープ

キャットサイクルレース

ゴー!ゴー!キャリー

■ゲスト:

中田 美緒(なかた・みお)選手|デフバレーボール女子日本代表

2001年、神奈川県生まれ。

清水建設株式会社所属

神奈川県立平塚ろう学校、東海大学卒。

中学1年でバレーボールをはじめ、15歳でデフバレーボール女子日本代表に初招集。

2016年、高校1年生時のデフバレー世界選手権ではベストサーバー賞を受賞、翌年のサムスン2017 デフリンピックではチームを金メダルに導く。

東海大学では2021年・2022年とインカレ連覇を果たす。

2024年沖縄開催の世界選手権で優勝し、そして東京2025 デフリンピックでの金メダルを目指し、精力的に活動している。

中田 美緒 選手

■その他

本事業は、「推しスポーツProject」の一環です。

「推しスポーツProject」とは、2025年に東京で開催される世界陸上・デフリンピックの開催を機に都民が様々なスポーツに親しむ機会を創出し、スポーツの魅力に触れる中で「都民一人ひとりの好みや特性に合ったスポーツの楽しさ(推しスポーツ)」を発見してもらえるよう支援する取組です。

本件は、「『未来の東京』戦略」を推進する事業です。

戦略16 スポーツフィールド東京戦略「スポーツフィールド

