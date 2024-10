アトレでは下記対象店舗にて、「JRE BANKデビットを使おう!ポイントプレゼントキャンペーン」を実施します。

アトレ「JRE BANKデビットを使おう!ポイントプレゼントキャンペーン」

アトレでは下記対象店舗にて、「JRE BANKデビットを使おう!ポイントプレゼントキャンペーン」を実施。

※JRE BANKは、ビューカードが楽天銀行を所属銀行とする銀行代理業者として各種契約締結の媒介を行うサービスです。

2024年10月1日(火)〜11月30日(土)の期間中、JRE BANKデビットをアトレ、アトレヴィ、プレイアトレ土浦で5,000円(税込)以上利用のうえ条件を満たしている方を対象に、抽選でJRE POINTを最大10,000ポイントプレゼントされます。

また、2024年10月25日(金)〜27日(日)の3日間、アトレ恵比寿3F入口エスカレーター横で株式会社ビューカードによる「JRE BANK ご相談カウンター」を実施します。

■JRE BANKデビットを使おう!ポイントプレゼントキャンペーン

対象期間中、アトレ、アトレヴィ、プレイアトレ土浦にてJRE BANKデビット利用金額合計5,000円(税込)以上利用の方に、抽選でJRE POINTがプレゼントされます。

キャンペーンポスター

《対象期間》

2024年10月1日(火)〜11月30日(土)

《特典》

1等 10,000ポイント 100名様

2等 5,000ポイント 100名様

3等 100ポイント 1,000名様

《条件》

1. JRE BANK口座開設をしていること

2. JRE POINT WEBサイトへの登録とJRE POINTリンク登録をしていること

3. JRE BANK口座ログイン後の画面から本キャンペーンにエントリーすること

4. 対象期間中、アトレ、アトレヴィ、プレイアトレ土浦にて合計5,000円(税込)以上をJRE BANKデビットで決済されていること

《ポイント付与時期》

2025年1月下旬予定

※当選者の発表はポイント付与をもって発表に代えさせていただきます

■JRE BANK ご相談カウンター

主催:株式会社ビューカード

「JRE BANK」連携キャンペーンに合わせ、株式会社ビューカードによる「JRE BANKご相談カウンター」を実施します。

JRE BANK口座の開設についての案内や質問について受付けします。

《実施期間》

2024年10月25日(金)〜10月27日(日) 各日12:00〜14:00、17:00〜19:00(予定)

※状況により実施を中止する場合があります。

《場所》

アトレ恵比寿3F入口エスカレーター横(恵比寿駅東口改札前)

JRE BANKについて

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 最大10,000ポイント!アトレ「JRE BANKデビットを使おう!ポイントプレゼントキャンペーン」 appeared first on Dtimes.