育児の喜怒哀楽！コープ共済連「ＣＯ・ＯＰ共済 育児あるある川柳」

コープ共済連は、2024年10月1日(火)より第4回「CO・OP共済 育児あるある川柳」の募集を開始!

コープ共済連「CO・OP共済 育児あるある川柳」

■応募概要

第4回「CO・OP共済 育児あるある川柳」

【応募期間】2024年10月1日(火)〜10月31日(木)

【テーマ】 (1)育児あるある話

育児にまつわる“あるある”エピソードをご応募ください。

(2)プレママ・パパあるある話

これから生まれてくる赤ちゃんへの想いや

プレママ・パパ時代の思い出などをご応募ください。

【応募資格】どなたでも応募できます。

※プレママ・パパ賞もどなたでも応募できます(現在妊娠中でなくても可)。

【入賞発表】2025年1月下旬頃予定

【応募方法】インターネット( https://coop-ikujisenryu.jp )よりご応募ください。

コープ共済連は、2024年10月1日(火)より第4回「CO・OP共済 育児あるある川柳」の募集を開始しました。

入賞者には素敵な賞品を多数用意しています。

1. ママ、パパ、おじいちゃん、おばあちゃん・・育児にかかわる全ての方が応募可能!

“さまざまな育児の形を応援し、くらしに寄り添うCO・OP共済”をコンセプトに、育児にまつわる、おもしろ話から苦労話まで「育児あるある」がテーマの川柳を募集します。

ママ、パパ、おじいちゃん、おばあちゃんなど、育児にかかわる全ての方が応募できます。

2. 生まれてくる赤ちゃんへの想いで一句!2024年はプレママ・プレパパ賞を用意

CO・OP共済はお子さまが生まれる前から保障をお申込みできる新たな制度、《たすけあい》J1000円コースお誕生前申し込みを開始しました。

スタート記念に「プレママ・パパあるある」をテーマにした川柳も募集します。

ご妊娠中にかかわらず全ての方が応募可能。

◆お誕生前申し込みの詳細は下記を確認してください。

お誕生前申し込み専用サイト

https://coopkyosai.coop/portal/pre-jr.html

3. 入賞者には素敵な賞品をプレゼント!

応募作品は、江畑 哲男氏(一般社団法人全日本川柳協会 副理事長)のほか、審査員による選考を行います。

入賞者には電動アシスト自転車や美容家電など豪華賞品がプレゼントされます。

更に、2024年から川柳応募者を対象に抽選で100名に、育児あるある川柳限定のコーすけグッズがプレゼントされます

賞品

■入賞賞品

最優秀賞 :1名 パナソニック 電動アシスト自転車 ViVi・YX

優秀賞 :1名 BALMUDA The Plate Pro

ママの育児賞 :10名 パナソニック スチーマーナノケア コンパクト

パパの育児賞 :10名 issin スマートバスマット 体重計モデル

みんなの育児賞 :10名 日立 ふとん乾燥機

プレママ・パパ賞:5名 ブラウン マルチクイック7

参加賞について

4. 過去3年の入賞作品を紹介!

「CO・OP共済 育児あるある川柳」は2021年から毎年開催し、第3回を迎えた昨年度は、過去最高の38,738作品をご応募いただきました。

過去の入賞作品を紹介します!

「CO・OP共済 育児あるある川柳」入賞作品(一部)

■第1回(2021年)

最優秀賞

第1回(2021年)最優秀賞

コープ共済賞

第1回(2021年)コープ共済賞

ママの子育て賞

第1回(2021年)ママの子育て賞

■第2回(2022年)

最優秀賞

第2回(2022年)最優秀賞

優秀賞

第2回(2022年)優秀賞

パパの育児賞

第2回(2022年)パパの育児賞

■第3回(2023年)

最優秀賞

第3回(2023年)最優秀賞

優秀賞

第3回(2023年)優秀賞

みんなの育児賞

第3回(2023年)みんなの育児賞

