コンセプトは「鍼灸サイエンス」！「GINZA HARICCHI」スキンケアラインリニューアル

「GINZA HARICCHI」スキンケアラインリニューアル

美容鍼灸専門院「GINZA HARICCHI(銀座ハリッチ)」は、2024年に創業10周年を迎えました。

これを記念して、2024年10月1日より「鍼灸サイエンス」をコンセプトにスキンケアラインをリニューアル!

■「鍼灸サイエンス」スキンケア コンセプト

《お肌が本来持つ“綺麗になる力”を目覚めさせる》

鍼灸(しんきゅう)とは、古代中国より発展してきた東洋医学の一つです。

全身のツボに鍼(はり)を打つことで、体が本来持っている自己治癒力を引き出すことができるため、様々な病気や怪我の治療に使われてきました。

この鍼灸をベースに、美容目的で生み出されたのが「美容鍼灸(びようしんきゅう)」です。

お肌が本来持つ、綺麗になろうとする力を目覚めさせます。

鍼でお肌に刺激を与えると、鍼による傷を修復しようとして、お肌が目覚め、お肌本来の力で、ハリや弾力がアップします。

このメカニズムに着目し、開発したのが、銀座ハリッチの「鍼灸サイエンス」スキンケアです。

■リニューアルしたスキンケアアイテム

価格はそのままに、より優れた成分を加えました。

また、パッケージデザインは東洋医学における「気・血・水」の流れを表現した、新たな装いになりました。

《ハリッチ プレミアムリッチプラス/HARICCHI Premium Rich Plus》

30g 定価 13,000円(税込)

朝晩のお手入れはこれ一本で完了「Only 1 step 美容液(オンリーワンステップ美容液)」

「鍼灸サイエンス」の力で、たった1ステップで生命感(気・血・水)あふれるハリ・ツヤ肌へ

美容鍼を受けた後のフォローアップとしてはもちろん、毎日のスキンケアでも美容鍼の良さを感じていただきたいという思いから開発した、累計販売本数30万本(2024年10月時点)のベストセラー美容液。

定期購入者の98.3%がリピートする信頼の製品です。

「ヒト幹細胞順化培養液」※1や「ナイアシンアミド」※2、「フラーレン」※3といった成分をさらに高濃度で配合しました。

高濃度だからこそ、化粧水も乳液も要らずこれ一本で朝晩のスキンケアが完了します。

幅広い肌悩みに対応し、コストパフォーマンスもタイムパフォーマンスも叶える逸品です。

《ハリッチ L Shotリッチクリーム/HARICCHI L Shot Rich Cream》

30g 定価12,000円(税込)

塗る美容針 美容鍼灸院がつくった針入り“Lift”クリーム

100万本の針が、エイジングによる、溝(みぞ)、凹み(へこみ)を狙い撃ち

ハリッチ L Shotリッチクリーム

美容鍼灸院だからこそ生み出せる唯一無二の針入りクリーム。

毎日のスキンケアでも美容鍼の良さを感じていただきたいという思いから開発しました。

天然由来の針形状の成分「カイメン」※4を配合。

さらに「リフトニン」※5、「ナイアシンアミド」※2をプラスしました。

年齢とともに現れる、シワやほうれい線などの溝、凹みは、“肌印象”に大きく影響を与えます。

これらのエイジングサインに全方位アプローチし、滑らかで、ピンとハリ感のあるお肌へと導きます。

理想のお肌とのギャップ(溝)を解消し、鏡を見た時に、凹まない自分に。

※上記はリニューアルした商品の一部です。

※1 ヒト幹細胞順化培養液

※2 ナイアシンアミド

※3 フラーレン

※4 加水分解カイメン

※5 リフトニン

(※1〜5 すべて整肌成分)

■リニューアル記念 スキンケアキャンペーン

2024年10月1日〜11月30日まで、ハリッチ プレミアムリッチプラス、ハリッチ L Shotリッチクリームをお得にお買い求めいただけるキャンペーンを実施します。

【キャンペーン詳細】※価格はすべて税込み

◆定期便コース

お申し込み時に選択いただいた発送頻度により、定期的に商品をお届けします(3回お約束)。

4回以上の定期購入も可能です。

続けるほどスキンケアや鍼施術の特典がもらえる、お得なコースです。

《ハリッチ プレミアムリッチプラス》

定価13,000円のところ初回特別価格 2,980円(10,020円オフ)

2回目以降 7,980円

ハリッチ フェイシャルグロースマスク 3枚、ハリッチ スキンローラーをプレゼント

https://haricchi.com/lp?u=index2022

《ハリッチ L Shotリッチクリーム》

定価12,000円のところ初回特別価格 3,000円(9,000円オフ)

2回目以降 8,980円

ハリッチ フェイシャルグロースマスク 3枚、L Shotプレミアムプラス サンプル 3個をプレゼント

https://haricchi.com/lp?u=lshot_3times

◆ハリッチ全店舗・公式オンラインショップ

単品、人気商品を集めたお得なセットなどを用意。

《ハリッチ プレミアムリッチプラス》

定価13,000円のところ11,000円(2,000円オフ)

《針ローラー セット》

定価14,800円のところ12,800円(2,000円オフ)

◆内容

・ハリッチ プレミアムリッチプラス

・ハリッチ スキンローラー

針ローラーセット

《ハリッチ L Shotリッチクリーム》

定価12,000円のところ10,000円(2,000円オフ)

《鍼灸サイエンススキンケア セット》

定価28,900円のところ25,000円(3,900円オフ)

◆内容

・ハリッチ プレミアムリッチプラス

・ハリッチ L Shotリッチクリーム

・ハリッチ フェイシャルグロースマスク 2枚

・ハリッチ スキンローラー

鍼灸サイエンススキンケアセット

