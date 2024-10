「SonicLink」搭載！AlphaTheta「プロフェッショナルワイヤレスDJヘッドホンHDJ-F10」

AlphaThetaは、プロフェッショナルワイヤレスDJヘッドホンHDJ-F10を2024年 冬に発売します。

HDJ-F10は、同社独自開発の超低遅延ワイヤレス技術SonicLinkを搭載しており、専用トランスミッターHP-TX01と組み合わせることでDJはケーブルから解放され、DJブースやステージでの自由な動きを実現します。

AlphaTheta「プロフェッショナルワイヤレスDJヘッドホンHDJ-F10」

商品名 : プロフェッショナルワイヤレスDJヘッドホン

型番 : HDJ-F10

希望小売価格: 58,300円 (税込)

発売時期 : 2024年 冬

商品名 : プロフェッショナル ワイヤレス DJヘッドホン&トランスミッター

型番 : HDJ-F10-TX

希望小売価格: 74,800円 (税込)

発売時期 : 2024年 冬

商品名 : プロフェッショナル ワイヤレス DJヘッドホン用トランスミッター

型番 : HP-TX01

希望小売価格: 19,800円 (税込)

発売時期 : 2024年 冬

また、新開発のドライバーユニットを搭載しており、ワイドレンジかつ高解像度で迫力のあるサウンドを誇ります。

加えて、イヤーパッドとハウジングの内部構造を見直したことにより、大音量でも楽曲の細部までモニタリングできる、高い遮音性を実現します。

HDJ-F10はDJヘッドホンとしての使いやすさを追求しつつ、頑丈な構造で厳格な試験基準をクリアした耐久性を備えています。

さらに、Bluetooth(R)接続とノイズキャンセリング機能にも対応しており、移動中でもスマートフォンなどと接続して、まるでスタジオにいるかのような感覚でDJ用の楽曲チェックも可能です。

現場でのパフォーマンスから楽曲の事前準備まで、DJの音楽生活のあらゆるシーンで音そのものに没頭できる環境を約束します。

ヘッドホンとトランスミッターがセットになったHDJ-F10-TXも発売します。

ヘッドホンHDJ-F10とSonicLink接続を実現する専用トランスミッター

【HDJ-F10の特長】

<超低遅延ワイヤレス接続SonicLink搭載で、驚くほど快適なモニタリングを実現>

同社独自開発のSonicLink技術を搭載したHDJ-F10を使えば、DJブースやステージ上でケーブルから解放され、自由で大胆なパフォーマンスができます。

従来のBluetooth接続は遅延量が著しいため、DJのモニタリングには適していませんでした。

専用のトランスミッター HP-TX01をDJミキサーに接続するだけで、超低遅延のワイヤレス通信によりHDJ-F10に音が瞬時に転送されます。

SonicLinkによるワイヤレス通信のレイテンシーはわずか9msec。

一般的なBluetooth(SBCコーデック)の遅延量と比較して約1/20で、まったく遅延を感じることなく、快適で正確なモニタリングを実現します。

トランスミッターはコンパクトで軽量な設計となっており、手軽に持ち運べます。

超低遅延ワイヤレス接続SonicLink搭載で、驚くほど快適なモニタリングを実現

<どんな環境でも確実にモニタリングできる、優れた遮音性と大音量再生>

HDJ-F10は、ワイヤレス接続でも大音量でクリアな音質の再生を可能にします。

また、新規に開発されたイヤーパッドとハウジング構造により、同社Pioneer DJブランドのフラッグシップモデルHDJ-X10を上回る高い遮音性を実現しました。

大音量のDJブース内やステージ上でも、クリアな音質のまま楽曲の細部までモニタリングできます。

どんな環境でも確実にモニタリングできる、優れた遮音性と大音量再生

<タイトなキックサウンドとワイドレンジな空間表現>

HDJ-F10は、AlphaThetaブランドのフラッグシップモデルとして音質にも徹底的にこだわりました。

新たに開発された40mmドライバーユニットは、2種類の異なる素材を組み合わせたPEEK-PU-PEEK複合振動板を採用しました。

低音域から高音域まで、細かな音も聞き分けができる圧倒的な高解像度サウンドを実現します。

また、ハウジング上部にバスレフ方式のチャンバー(空気室)を搭載することで、低域のレスポンス向上を実現しています。

これにより、キレのあるパンチのきいたキックサウンドをモニタリングできます。

リズムの把握が必要なDJプレイはもちろん、楽曲制作や楽曲準備用のリスニングまで幅広いシーンでスタジオレベルのモニタリング環境を提供します。

タイトなキックサウンドとワイドレンジな空間表現

<プロフェッショナルDJのニーズに応える高い耐久性>

HDJ-F10は、過酷な環境下でも長時間お使いいただける高い耐久性を誇ります。

アメリカ国防総省が制定するMIL規格(MIL-STD-810H)に準拠しているため、安心してパフォーマンスに集中することができます。

プロフェッショナルDJのニーズに応える高い耐久性

<DJワークフローに対応するBluetooth接続とノイズキャンセリング機能>

HDJ-F10は、ステージ上でのDJプレイだけでなく、楽曲準備など日常のDJワークフローでも活躍します。

ノイズキャンセリングモードとトランスペアレンシーモード(外音取り込み機能)をBluetooth接続時に瞬時に呼び出せます。

ノイズキャンセリングモードを活用すれば、街中でも外部の騒音をシャットアウトし、まるでスタジオで聴いているような没入感のあるサウンドを得ることができます。

トランスペアレンシーモードでは、ヘッドホンを装着したままでも、周囲の音と楽曲を同時に聴くことができるので、作業を止めることなく会話を行うこともできます。

DJワークフローに対応するBluetooth接続とノイズキャンセリング機能(1)

DJワークフローに対応するBluetooth接続とノイズキャンセリング機能(2)

<パフォーマンスに集中できる長時間バッテリー>

長時間にわたるDJプレイでも安心してパフォーマンスに集中できるよう、優れたバッテリー持続力を提供します。

フル充電からSonicLink使用時で最大9時間、Bluetooth使用時で最大30時間の連続使用が可能です。

もちろん、付属のケーブルを利用した有線接続でも使用できます。

パフォーマンスに集中できる長時間バッテリー

<その他の特長>

・内蔵マイク搭載:ハンズフリー通話やSiri(R)、Googleアシスタント(TM)などの音声アシスタント機能の利用が可能

・キャリングポーチ同梱

・予備イヤーパッド(ペア)

【HDJ-F10の仕様】

型式 :密閉・ダイナミック型

再生周波数帯域:5 Hz 〜 30 kHz

インピーダンス:32 Ω

出力音圧レベル:105 dB

使用ユニット :Φ 40 mm ドームタイプ

質量 :356 g (コード含まず)

SonicLink :最大通信距離…見通しの良い状態で約15 m(注1)

再生時間…約9 時間(注2)

Bluetooth :バージョン…Bluetooth 標準規格Ver. 5.2

最大通信距離…見通しの良い状態で約10 m(注1)

対応Bluetooth プロファイル…A2DP、AVRCP、HSP、HFP

対応コーデック…SBC、AAC

再生時間…約30 時間(ANC ON 時)(注2)

充電時間 :約2.5 時間(注3)

保証期間 :2年

付属品 :1.2 mカールコード(伸長時 約3.0 m)×1

φ6.3 mm ステレオ標準プラグアダプター(ネジ式)×1

充電用USB ケーブル(USB Type-C to USB Type-C)0.5 m×1

予備イヤーパッド (ペア)×1

キャリングポーチ×1

クイックスタートガイド×1

使用上のご注意×1

【HDJ-F10-TXの仕様】

型式 :密閉・ダイナミック型

再生周波数帯域:5 Hz 〜 30 kHz

インピーダンス:32 Ω

出力音圧レベル:105 dB

使用ユニット :Φ 40 mm ドームタイプ

質量 :356 g(コード含まず)

SonicLink :最大通信距離…見通しの良い状態で約15 m(注1)

再生時間…約9 時間(注2)

Bluetooth :バージョン…Bluetooth 標準規格Ver. 5.2

最大通信距離…見通しの良い状態で約10 m(注1)

対応Bluetooth プロファイル…A2DP、AVRCP、HSP、HFP

対応コーデック…SBC、AAC

再生時間 :約30 時間(ANC ON 時)(注2)

充電時間 :約2.5 時間(ヘッドホン)、約4 時間(トランスミッター)(注3)

保証期間 :2年

付属品 :トランスミッター (HP-TX01)×1

1.6 mストレートコード×1

φ6.3 mm ステレオ標準プラグアダプター(ネジ式)×1

充電用USB ケーブル(USB Type-C to USB Type-C)0.5 m×2

予備イヤーパッド(ペア)×1

キャリングポーチ×1

クイックスタートガイド×1

使用上のご注意×1

【HP-TX01の仕様】

質量 :83 g

SonicLink:最大通信距離…見通しの良い状態で約15 m(注1)

再生時間…約9 時間(注2)

充電時間 :約4 時間(注3)

保証期間 :2年

付属品 :1.6 mストレートコード×1

充電用USB ケーブル(USB Type-C to USB Type-C)0.5 m×1

クイックスタートガイド×1

使用上のご注意×1

(注1)通信距離は目安です。

周囲環境により通信距離が変わる場合があります。

(注2)使用条件などにより時間が短くなる場合があります。

(注3)空の状態から満充電にかかる時間です。

使用条件により異なります。

※ 商品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

ご了承ください。

※ Pioneer DJはパイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※ SonicLink(TM)は、AlphaTheta株式会社の商標または登録商標です。

※ Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。

AlphaTheta株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

※ その他記載されている商品名、技術名および会社名やロゴなどは、各社の登録商標または商標です。

