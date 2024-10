愛犬と飼主の相性を“見える化”！エスジーラボ『わんマッチ』

エスジーラボは、日本初※の遺伝子検査商品『わんマッチ』を2024年10月1日から販売中。

エスジーラボ『わんマッチ』

商品名 : わんマッチ

発売日 : 2024年10月1日(火曜日)

種類 : 犬の性格遺伝子検査と人の性格相性診断

価格 : 19,800円(税込)

内容 : 愛犬の性格遺伝子検査結果報告書

貴方の性格診断結果報告書

わんマッチ報告書

緊急災害避難時カード(Wan To ONECARD)

販売場所: わんマッチホームページ Amazon

URL : https://wantoonemach.official.ec

遺伝子解析による愛犬の性格分析と、心理テストによる飼主の性格診断から、科学的エビデンスに基づいた性格の相性を「見える化」した商品です。

※「日本初」は同社調べ

■商品の特徴

*愛犬の性格遺伝子検査

犬が両親から受け継いだ性格は遺伝子の組み合わせによって6タイプに分類できます。

その性格は同じ犬種によっても違うタイプが存在することが分かっています。

性格別にアジャストタイプ、フレンドタイプ、デリケートタイプ、ダイナミックタイプ、スウィートタイプそしてガードタイプの名称をつけて飼主に報告書が送られます。

*飼主の性格診断

心理カウンセラー監修の心理テストでこころの診断を行い、忠実穏健派、未来志向派、即決実践派など12タイプの「こころの性格」に分類します。

自分自身の性格カテゴリーを知ることで自分の愛犬に対する気持ちを理解し、今後の愛犬との暮らしに役立ててもらうためのこころの報告書が送られます。

*愛犬と飼主の性格マッチング

愛犬の遺伝子から分類された性格と飼主の心理テストから診断された性格をクロスマッチすることで、愛犬の気持ちと飼主の気持ちを交差させ、「こころの笑顔」を持ち続けられる報告書が送られます。

また、お互いの性格をもとに獣医師やドックトレーナーからのアドバイスも一緒に掲載します。

*緊急災害避難時カード(Wan To ONECARD)

2024年は災害時の備えが特に注目される年ですが、人だけではなく愛犬の災害時の備えについて考えている方も多いのではないでしょうか。

愛犬の緊急災害避難時カード(Wan To ONECARD)は、検査した愛犬の性格タイプと特徴を簡単に記載しています。

裏面には愛犬の名前・住所・連絡先など必要最低限の情報が記入できる欄と、愛犬の写真が貼れるICカードのような構成になっています。

商品一式(内容)

