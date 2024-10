Microsoftは9月26日(米国時間)、「September 26, 2024-KB5043145 (OS Builds 22621.4249 and 22631.4249) Preview - Microsoft Support」において、Windows11向け更新プログラム「KB5043145」をインストールするとデバイスが複数回再起動したり、ブルースクリーン(BSoD: Blue Screen of Death)またはグリーンスクリーン(GSoD: Green Screen of Death)を表示して応答しなくなったりする可能性があると伝えた。

September 26, 2024-KB5043145 (OS Builds 22621.4249 and 22631.4249) Preview - Microsoft Support○更新プログラム「KB5043145」によるトラブルセキュリティ以外の内容を対象とする更新プログラム「KB5043145」はWindows11向けのプレビュー更新プログラム。複数の新機能追加や修正プログラムを含んでいるが、すべてのユーザーに推奨されているわけではなく、必要に応じてインストールすることが推奨されている。Microsoftの報告によると、この更新プログラムをインストールした一部のユーザーから、デバイスが複数回再起動する、ブルースクリーンまたはグリーンスクリーンを表示して応答しなくなる、などの報告が寄せられたという。複数回再起動を繰り返した場合は自動修復ツールが起動したり、BitLocker回復(BitLocker recovery)モードが開始されたりすることもあると説明している。○回避策この件については、MicrosoftコミュニティやRedditにも複数の報告が寄せられている。その中には、USBポートが使用できなくなったとの報告もある。正常動作しなくなったユーザーは自動修復ツールによる復元、または更新プログラムをアンインストールすることで回復したとのことだ(参考:「September 26, 2024-KB5043145 (OS Builds 22621.4249 and 22631.4249) Preview : r/Windows11」)。Microsoftは原因を調査中として、回避策などを公開していない。詳細が分かり次第、改めて報告するとしている。更新プログラム「KB5043145」によって提供される新機能や修正プログラムを必要としていない場合は、Microsoftによる改善報告を待ってからインストールすることが望まれている。