米株価指数先物 時間外取引 ダウ130ドル安 イスラエル首相がイラン報復誓う 米株価指数先物 時間外取引 ダウ130ドル安 イスラエル首相がイラン報復誓う

リンクをコピーする みんなの感想は？

米株価指数先物 時間外取引 ダウ130ドル安 イスラエル首相がイラン報復誓う



東京時間08:37現在

ダウ平均先物DEC 24月限 42346.00（-133.00 -0.31%）

Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限 5743.25（-16.50 -0.29%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 24月限 19896.50（-78.50 -0.39%）



米株は時間外でも下落、中東情勢緊迫化でリスク回避の動きが強まっている。NY原油先物は上昇。

イスラエルによるレバノンでの攻撃を受けイランはきのうイスラエルに大規模なミサイル攻撃を仕掛けた。イランはイスラエルによるさらなる報復がなければ軍事行動を終了するとの声明を発表したが、イスラエル首相はイランへの報復を誓った。

外部サイト