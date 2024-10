安藤ハザマは、同社が「建設から社会を変えていく」という想いを込め、タグライン「Be a ChangeBuilder.」を新たに策定しました。

あわせて、さらなる同社の認知向上を目指し、TVCMを2024年10月1日(火)より関東エリアにて放送します。

安藤ハザマ タグライン「Be a ChangeBuilder.」

安藤ハザマは、同社が「建設から社会を変えていく」という想いを込め、タグライン「Be a ChangeBuilder.」を新たに策定。

あわせて、さらなる同社の認知向上を目指し、TVCMを2024年10月1日(火)より関東エリアにて放送します。

タグラインおよびステートメントでは、世代を超えて受け継いできた同社の「技術」をもって、自らが変化を生み出す「人財」になることを目指すとともに、同社としてそのような「人財」の価値を最大限引き出す環境を整えていくと強い想いを込めています。

また、10月1日(火)から放映するTVCMでは、安藤ハザマが大好きで、建築・土木愛にあふれる小学生「ケンチくん」と「ドボくん」を通して、同社がこれまで手掛けてきた実績の紹介とともに、「建設から社会を変えていく。」宣言をしています。

同社は、安藤ハザマグループへ関わる全ての人々と共にこれからの未来を見据え、人と技術で建設から、よりよい社会の変化を生み出し続けていきます。

■タグラインおよびステートメント

■TVCM

安藤ハザマは、人と技術で社会を変える建設会社。

そんな安藤ハザマの魅力を、建築・土木、そして安藤ハザマのことが大好きな小学生のケンチくんとドボくんが、お茶目に、時に熱く、伝えられます。

<登場篇>

性格は全然ちがうけど、とても仲良しなケンチくんとドボくん。

朝、ホームルーム前、建築図鑑を読み漁るケンチくんのもとに、息を切らしながら駆け寄るドボくん。

お父さんに安藤ハザマが人と技術で社会を変えてきた建設を紹介してもらえることに。

合いコトバは「安藤ハザマ」!

■新CM概要

タイトル : 「ケンチくん・ドボくん登場篇」 15秒

広告主 : 株式会社 安藤・間

放送開始日 : 2024年10月1日(火)

放映地域 : 関東

■スタッフリスト

企画制作 :オズマピーアール/AOI Pro.

クリエイティブ・ディレクター/コピーライター:鶴見 至善(株式会社ひろろ)

アカウントエグゼクティブ :加藤 雄一、竹内 里紗(オズマピーアール)

アカウントプランナー :鳥居 保人、猿田 一揮、

秋月 滉一朗(オズマピーアール)

クリエイティブプロデューサー:朝嵐 友香、馮 惠芸(オズマピーアール)

ビジネスプロデューサー :吉原 大佑、工藤 優史(AOI Pro.)

プロデューサー :大野 将樹(AOI Pro.)

プロダクションマネージャー :菊地 紅音、チョウル(AOI Pro.)

プランナー :宇野 麻保美、浅野 陽子、松下 智哉(AOI Pro.)

監督 :城岡 武志(CluB_A)

撮影 :村岡 一誠(NEWTOWN)

照明 :岩木 一平

美術 :花崎 綾子(アマラント)

ドローン :風間 敏(アーウィン)

スタイリスト :松野下 直大

ヘアメイク :堤 絢香

コーディネーター :全 大植、井口 創(WAX)

オフラインエディター :村上 諒介(ダダビ)

オンラインエディター :原田 賢介(IMAGICA Lab.)

ミキサー :横山 欣也(エクレール)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post TVCM「ケンチくん・ドボくん 登場篇」放映!安藤ハザマ タグライン「Be a ChangeBuilder.」 appeared first on Dtimes.