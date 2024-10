河原大助を選任！東急エージェンシー『エグゼクティブディレクター』

東急エージェンシーは『エグゼクティブディレクター』に同社従業員の河原大助を選任したことを発表しました。

東急エージェンシーは『エグゼクティブディレクター』に同社従業員の河原大助を選任したことを発表。

2024年度よりスタートした中期経営計画では、企業価値を高める人材戦略の変革(HRX)を掲げ、7月に人事制度を改正、人材育成の変革を進めています。

『エグゼクティブディレクター』は、卓越した専門性を有し、同社に高い貢献をもたらした実績があり、今後も組織の牽引・活性化への期待ができる従業員を選任するものです。

同社は、高い創造性と生産性が発揮される事業環境を実現し、お客さまの多様で複雑な課題を解決へと導くパートナーとなる人材の育成に注力していきます。

エグゼクティブディレクター(10月1日付)

河原大助(ソリューション推進本部)

河原大助

1976年生まれ。

1999年東急エージェンシー入社。

マーケティングコンサルティング会社出向、マーケティング局、クリエイティブ局コミュニケーションデザイン部を経て、2014年にクリエイティブブティックTOTBを立ち上げる。

2021年ストラテジーデザイン局長として、ブランド戦略、製品開発、クリエイティブに至るまで統合的なディレクションを行う。

2024年10月、エグゼクティブディレクターに就任。

日本マーケティング協会認定 マーケティング・マスター

受賞歴:

2016年 ONE SHOW SILVER

2016年 D&AD GRAPHITE

2017年 広告電通賞優秀賞

2018年 ADFEST SILVER

著書:

「物語と体験 STORY AND EXPERIENCE」

(宣伝会議2018)

