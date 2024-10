２種類のステーキを味わえる贅沢コンボ！BEEF IMPACT「希少部位ステーキコンボフェア」

『炭焼ステーキ BEEF IMPACT』では、2024年10月1日(火)より、炭焼ステーキ BEEF IMPACTフェアメニューとして「希少部位ステーキコンボフェア」を開始します。

BEEF IMPACT「希少部位ステーキコンボフェア」

希少部位ステーキコンボとは、ビーフインパクトのフェアでも人気を誇る別名ザブトンとも呼ばれる希少部位「ハネシタ」ステーキと、お腹に近いバラ肉でほんのわずかしか取れない希少部位「フランク」ステーキを両方味わえる贅沢コンボです。

◆フェアメニュー概要

販売価格: 【200g】1,800円 (税込1,980円)

【300g】2,700円 (税込2,970円)

※ランチタイムはライス(おかわり無料)、ランチサラダ、スープ付き

開催期間: 2024年10月1日(火)〜2024年11月末予定

※なくなり次第終了とさせていただきます。

開催店舗: 炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店

店舗情報: https://beef-impact.com/shop.php

※営業時間は各地域の状況により異なりますので、ビーフインパクト公式サイトのNEWSページを確認してください。

