日本酒の新しい魅力に出会える！灘＆伏見 日本酒Happy Hour2024

灘(兵庫)・伏見(京都)の酒蔵8社からなる「日本酒がうまい!」推進委員会は、日本伝統の食文化である「日本酒」の魅力を発信・提案しています。

今回は、ライトアップの始まる大阪なんばカーニバルモールにて、FM大阪とコラボし、音楽と食と日本酒をテーマに、日本酒の新しい魅力に出会えるイベントを開催します。

灘&伏見 日本酒Happy Hour2024

■日本酒ビギナーにも楽しめるラインナップ

女性や若年世代など、これまで日本酒をあまり飲んだことのない人にも楽しめるようなお酒をセレクト。

フードや音楽とのマッチングも楽しめます。

■新感覚の「SAKEハイ(日本酒の炭酸割)」を提供

日本酒を炭酸で割った「SAKEハイ」が登場。

ゴールデン比率でつくるから割ってもしっかり美味しい、飲みやすい!新しい感覚の日本酒を楽しめます。

■ステージには、EXILE/EXILE THE SECOND橘ケンチさん、カベポスター登場!

11月9日(土)には、FM大阪番組「SMASH(ING) FRIDAY」の公開収録に橘ケンチ(EXILE/EXILE THE SECOND)さんが出演。

さらに、カベポスターのお笑いステージを開催。

MCは、FM大阪DJの桜井雅斗さん。

橘ケンチさん

カベポスターさん

桜井雅斗さん

■日本酒が当たるビンゴ大会を開催

チケット1セットに付き、ビンゴカード1枚がついてきます。

19時台のステージでは2日間共、日本酒が当たるビンゴ大会(各日1回)で盛り上がります。

■イベント概要

タイトル:灘&伏見 日本酒Happy Hour2024

開催日時:2024年11月8日(金)15:00〜20:30(ラストオーダー20:00)

11月9日(土)12:00〜20:30(ラストオーダー20:00)

開催場所:なんばカーニバルモール

大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70(なんばパークス1F)

主催 :「日本酒がうまい!」推進委員会

共催 :南海電気鉄道株式会社

後援 :大阪国税局

協力 :FM大阪

イベントページ: https://nihonshugaumai.jp/happyhour2024/

提供酒

