セバスチャン・スタンがドナルド・トランプの若き日を演じる『The Apprentice(原題)』が『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』の邦題で、2025年1月17日より日本公開されることが決定した。予告編映像が届けられている。配給はキノフィルムズ。

来たるアメリカ大統領選挙直前の10月11日に全米公開となる若き日のドナルド・トランプを描いた衝撃作の日本公開が遂に決定だ。世界中で最もヤバい大統領と呼ばれたドナルド・トランプ。その発言や行動は規格外で、耳を疑うようなエピソードであふれている。

だが、怪物は決して生まれた時から怪物だったわけではなかった。成功を夢見る初々しい20代のトランプが、伝説の弁護士に導かれて驚愕の変身を遂げ、トップへと成り上がるまでの道のりを暴く衝撃の問題作。

1980年代、まだ20代のドナルド・トランプは父の会社が政府に訴えられ破産寸前に追い込まれる中、悪名高き弁護士ロイ・コーンと出会う。コーンは、トランプに〈勝つための3つのルール〉を伝授し、彼を洗練させていく。コーンは次第にトランプを一流の実業家へと成功に導くが、やがてコーンの想像を超える怪物へと変貌を遂げる。

監督はこれまで様々な問題作を描き、そのすべてがカンヌ国際映画祭に出品されているアリ・アッバシ。敵にまわせば命取りになりかねない存在に覚悟を決めて向き合った渾身の力作となった本作もカンヌ国際コンペティション部門に正式出品され、高い評価を得た。

脚本は長年トランプ前大統領を取材してきた政治ジャーナリストでもあるガブリエル・シャーマン。そしてトランプを演じるのは、『アベンジャーズ』シリーズのセバスチャン・スタン。トランプを一流の実業家へと育てた果てに、予想不可能な運命にまきこまれる弁護士ロイ・コーンには、『ジェントルメン』に出演し、「民衆の敵」で本年度トニー賞演劇主演男優賞に輝いたジェレミー・ストロング。「本人にしか見えない」と畏怖され、早くも賞レースの筆頭にその名が挙がっている。



予告編では気弱で繊細な青年だった20代の実業家ドナルド・トランプが、悪名高き伝説の弁護士ロイ・コーンと出会い、やがてコーンの想像を超える怪物へと変貌を遂げる姿がエモーショナルに描かれている。父の会社が破産寸前まで追い込まれていたトランプは、緊張した表情でコーンと出会う。

まだ駆け出しの“お坊ちゃん”だったトランプを意外にも気に入ったコーンは、勝つための3つのルールを伝授。それは<ルール1:攻撃>、<ルール2・非を絶対に認めるな>、<ルール3・勝利を主張し続けろ>という冷酷で非道な手段なもの。脅迫、盗聴、何でもあり。「勝つためには何でもやれ」という違法行為も辞さないコーンの教えに従い、トランプは一流の実業家となり成功へと突き進むが、その過程で彼は次第に洗練され、コーンですら想像しなかった怪物へと変貌を遂げていく。

まだ何者でもなかったトランプが数多くの人を敵に回し、いかにして“怪物となったのかー。世界でもっともヤバい大統領への序章となる過去が遂に明かされる。

© 2024 APPRENTICE PRODUCTIONS ONTARIO INC. / PROFILE PRODUCTIONS 2 APS / TAILORED FILMS LTD. All Rights Reserved.

映画『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』は2025年1月17日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー。