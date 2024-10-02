１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６９．８３ドル（＋１．６６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６９０．３ドル（＋３０．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１４４．５セント（＋２８．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９９．００セント（＋１５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２９．００セント（＋４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５７．２５セント（＋０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．３７（＋１．４３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６９．８３ドル（＋１．６６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６９０．３ドル（＋３０．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１４４．５セント（＋２８．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９９．００セント（＋１５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２９．００セント（＋４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５７．２５セント（＋０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．３７（＋１．４３）
出所：MINKABU PRESS